У кожному маєтку є вітальні та вбиральні, басейни та кімнати відпочинку, а в цьому – ще й власний трек для картінгу. І гараж з унікальними машинами.

Елітна нерухомість виставлена на продаж у США, в місті Тампа, штат Флорида. Маєток розташований на ділянці у 0,33 гектари на березі озера Тонотосасса, включає кілька споруд і головний будинок площею майже 4 тисячі квадратних метрів.

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Маєток виставлений на продаж компанією Smith і Associates. Попередній власник – бізнесмен Дон Уоллес, що заробив свої статки на пересувних будинках, завершив будівництво у 2012 році. Числені принади житла доповнюють такі приємні бонуси, як приватний гоночний трек для картингу (150 метрів, 8 поворотів), гараж-музей (продається з машинами), критий басейн з підігрівом і морською водою та боулінг.

Фото: маєток Уоллеса / Carscoops

До 2015 року колекція Уоллеса включала ультрарідкісний McLaren F1 LM-Spec, однак трековий болід був проданий на аукціоні за 13,75 мільйона доларів. Та навіть втративши найбільш ласий шматочок, колекція Уоллеса залишається “апетитною”. Вона включає: Ferrari 250 LM 1964 року Ferrari 488 Spider, Ford GT, Audi R8, Porsche 918 Spyder, а також безліч чудових гоночних автомобілів. І навіть невеликий літак, що звисає зі стелі.

Що стосується самого чотириповерхового будинку площею 3974 квадратних метрів, то в ньому є 8 спалень, 12 повних ванних кімнат, 14 гостьових ванних кімнат та двоповерхового гостьового будинку. Є також боулінг, критий басейн з підігрівом з морською водою, сауна, баня, фітнес-зал тощо.

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