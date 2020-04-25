Быстрый автомобиль – мечта любого настоящего автомобилиста с "бензином в крови". Даже если бюджет очень ограничен, можно найти приличные варианты.

Выбрать хороший и действительно быстрый автомобиль за небольшие деньги достаточно сложно. Дело в том, что большинству таких машин "дают жару", и это не лучшим образом отражается на их техническом состоянии. Кроме того, быстрые и азартные машины часто попадают в ДТП. Поэтому, если автомобиль уже старенький, шансов, то что он будет в хорошем техническом состоянии, не много. Но варианты есть.

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Тюнингованные ВАЗы

Здесь стоит разделить ВАЗовские произведения автопорома на “классику” (заднеприводные модели) и “зубила” (переднеприводные модели). На украинском авторынке стоят они примерно одинаково – от 3 до 6 000 долларов.

Впрочем, все очень индивидуально. Найти "прокачанную" до 150-200 л.с. “классику” сложнее, ведь спрос на них больше. Возможно потому, что на таких авто можно зрелищно "ехать боком", выпуская клубы дыма из-под колес.

Переднеприводные тюнингованные ВАЗы встречаются в объявлениях купли-продажи чаще. Тюнинга на них больше, соответственно, выше мощность, ускорение и скорость. Здесь также все очень индивидуально и нужно помнить, что такие авто есть только в одном экземпляре. Поэтому технические проблемы, которые могут возникнуть во время эксплуатации, а также индивидуальные, а их решение может потребовать специфического подхода.

Иногда встречаются ЗАЗ "Таврия" с "прокачанными" двигателями от переднеприводных ВАЗов. Они могут быть еще более быстрыми за счет меньшего веса.

"Зажигалки"

Небольшие авто с мощными двигателями вполне возможно приобрести, имея относительно небольшой бюджет. Например с Ford Fiesta ST пятого поколения с 2,0 литровым бензиновым мотором на 150 л.с. в "стоках" просят всего 4500-6000 долларов.

В этой же ценовой категории прямой конкурент – Peugeot 206 с 2,0 литровым мотором. Правда, таких предложений значительно меньше.

В несколько более низкой ценовой категории – старенькие Peugeot 205 GTI с турбомотором на 120 л.с. Они очень быстрые за счет низкого веса. Но в продаже встречаются не часто.

Интересное предложение – Honda Civic VTi с атмосферным двигателем 1,6 л, который развивал 160 л.с. Мало какому автопроизводителю удавалось "снять" аналогичную мощность с такого объема без нагнетателей.

Золотая середина

Авто "гольф класса" с мощными двигателями. Здесь главные игроки – Subaru Impreza GT и Mitsubishi Lancer Evolution. И если "изнасилованную" многочисленными драйверами Impreza еще можно найти с ценником около 5000 долларов, то с Evolution все гораздо сложнее. В таком бюджете можно приобрести разве что авто после серьезного ДТП.

Конечно, существует знаменитый Volkswagen Golf GTI второго или третьего поколения – это также очень оживленные авто. Но главным игрокам класса они уступают за счет отсутствия полного привода. Кстати, кроме GTI, у Volkswagen Golf модификация с двигателем VR6 объемом 2,8 литра – тоже достаточно мощный и быстрый автомобиль.

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Любителям экзотики можно порекомендовать Lancia Delta с турбомоторами, иногда в продажу даже попадают знаменитые полноприводные Integrale. Это очень живые, харизматичные и интересные в управлении автомобили. Стоят они не очень дорого, но с обслуживанием, ремонтом и запчастями могут возникать сложности.

Тяжелая артиллерия

Конечно, если хочется быстрый и мощный автомобиль – лучшим решением является большой объем двигателя. И по этому параметру очень легко искать нужный экземпляр. Рядные шестицилиндровые двигатели стариков BMW в этом смысле едва ли не лучшие. Все машины из этой марки конца восьмидесятых или начале девяностых с моторами три и более литров очень быстрые и динамичные. Конечно, V8 на 4 литра вне конкуренции.

Есть также очень интересные предложения от Audi и Mercedes-Benz, которые в те годы также делали мощные и выносливые двигатели большого объема. Стоят такие автомобили сейчас совсем не дорого. С обслуживанием и ремонтом сложности возникают очень редко. Только расходы на эксплуатацию скромными не назовешь.

Для вида

Есть категория машин, которые выглядят, как спорткары, но на самом деле не поражают динамикой. Например, Toyota Celica пятого и шестого поколения, Hyundai Coupe первого и второго поколения, Opel Calibra и им подобные. Обычно под капотом там стоят атмосферные моторы объемом 1,6-2,0 литра, которые не дают достаточно динамики. Заряженные версии с турбомоторами или с двигателями объемом около трех литров встречаются крайне редко. Вот и получается, что в гонках со светофора их легко обходит даже не сильно тюнингованный ВАЗ.

Хотя у этой категории и очень интересные экземпляры. Например Porsche 924. Обычно у него под капотом 2,0 литровый атмосферный двигатель на 125 л.с. но коробка передач находится сзади и привод также задний. Хорошее распределение веса и эталонные настройки подвески делают Porsche 924 очень интересным в управлении авто.

Рекомендации Авто24

Главное правило – помнить, что суперкар, даже бюджетный, не может быть единственным транспортным средством. Это всегда "машина выходного дня". А если автомобиль уже далеко не новый и был куплен за небольшую сумму, то надо быть готовым вложить в него еще столько же или даже больше для "приведения его в чувство".

Не стоит надеяться, что на подобном быстром автомобиле можно просто ездить и не тратить деньги, силы и время на его ремонт. Если относиться к обладанию такой машиной как к хобби – она отблагодарит сторицей.

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