Каждый из 120 выпущенных автомобилей собран вручную.

Купить один из 120 “Ценнейших” (Taraf на арабском) Aston Martin было сложно и дорого раньше, трудно сделать это и сейчас. Тем большего внимания стоит этот лот.

Смотрите также: ТОП 10 суперкаров, которые можно купить в Украине в 2020 году

Автомобиль выставлен на продажу в Лос-Анджелесе. Сейчас Aston Martin Lagonda Taraf 2018 года выпуска имеет пробег всего 88 миль (142 км). Стоимость раритета не называется, однако, учитывая тот факт, что каждая деталь собрана вручную, включительно с 6-литровым V12 (565 л.с.), и другие факторы, дешевым он не будет.

Фото: Aston Martin Lagonda Taraf / Dupont Registry

По данным Autocar, британский автопроизводитель создал Taraf специально для покупателей из аравийских стран, однако позже открыл доступ к заказу и покупателям из других стран. Aston Martin предусматривал выпуск 200 Taraf, однако, из-за финансовых неурядиц, собрал лишь 120 экземпляров. В Британии заказать автомобиль в 2019 году можно было с первоначальным ценником в 685 000 фунтов. Конечно, автомобили в базовой комплектации никто не заказывал, а за доставку в США приходилось доплачивать.

Также интересно: Самый крутой Mercedes-Benz W124 продают за 200 тысяч долларов