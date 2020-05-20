Кожен зі 120 випущених автомобілів зібраний вручну.

Придбати один зі 120 “Найцінніших” (Taraf арабською) Aston Martin було складно і дорого раніше, важко зробити це й зараз. Тим більшої уваги вартий цей лот.

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Автомобіль виставлений на продаж у Лос-Анджелесі. Наразі Aston Martin Lagonda Taraf 2018 року випуску має пробіг усього 88 миль (142 км). Вартість раритету не називається, однак, враховуючи той факт, що кожна деталь автомобіля зібрана вручну, включно з 6-літровим V12 (565 к.с.), та інші фактори, дешевим він не буде.

Фото: Aston Martin Lagonda Taraf / Dupont Registry

За данними Autocar, британський автовиробник створив Taraf спеціально для покупців з аравійських країн, однак пізніше відкрив доступ до замовлення іпокупцям з інших країн. Aston Martin передбачав випуск 200 Taraf, однак, через фінансові негаразди, зібрав лише 120 примірників. У Британії замовити автомобіль у 2019 році можна було з початковим цінником у 685 000 фунтів. Звісно, автомобілі в базовій комплектації ніхто не замовляв, а за доставку у США доводилось доплачувати.

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