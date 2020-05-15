У США на продаж виставили рідкісний Mercedes-Benz E60 AMG W124 1993 року. За заряджений седан Мерседес просять цілих 200 тис. доларів - як за новий суперкар.

Справа в тому, що ця версія Mercedes 124 дійсно рідкісна - таких седанів існує не більше 150. Мало того, саме цей авто відреставрований і перебуває у відмінному стані.

Читайте також: В Україні продають рідкісний Mercedes-Benz W115 Long

Під капотом Mercedes E60 AMG - 6,0-літровий 381-сильний V8, що працює в парі з 4-ступінчастою АКПП. Седан розганяється до сотні за 5,4 с, а його максималка перевищує 260 км / год.

Природно, що у авто доопрацьовані підвіска і гальма. Відрізнити Мерседес Е60 можна по скромному обвісу і 17-дюймовими дисками. Комплектація включає шкіряний салон, кондиціонер, круїз-контроль і електропривод сидінь.

Також цікаво: Дубінський розповів про свого унікального "вовка" - Mercedes Benz W124 6.2 AMG