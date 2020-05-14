У Києві на продаж виставили дуже рідкісний Mercedes-Benz W115 Long 1971 року. За незвичайний лімузин Мерседес з пробігом 80 тис. Км просять 20 тис. Доларів.

Модель дійсно рідкісна, адже випустили їх менше 10 тис. Таких подовжених седанів. Цікаво, що в багатьох країнах вони працювали в службах таксі. Київський авто пройшов ґрунтовну реставрацію і виглядає як новий.

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Mercedes-Benz W115 Lang на 65 см довший стандартного седана, а відрізнити його можна по заднім віконцям. Автомобіль восьмимісний (причому, сидіння середнього ряду складаються), а його салон оброблений червоною шкірою.

Комплектація включає кондиціонер, магінтолу і підсилювач керма. Під капотом лімузина - 2,2-літровий інжекторний мотор (М111) від новішого Mercedes-Benz 124.

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