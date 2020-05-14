З січня по квітень поточного року український автопарк поповнили 945 автотранспортних засобів, вироблених в КНР.

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року реєстрації китайських машин виросли на чверть, повідомляє Укравтопром, і це незважаючи на кризу, викликану пандемією коронавирусу та пов’язаними з цим обмеженнями.

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Основну масу продукції автопрому Піднебесної, реалізованої в Україні, склали легкові автомобілі – 894 шт.

Найпопулярнішою маркою китайських легкових автомобілів на українському ринку продовжує залишатися CHERY. З початку року 512 автомобілів цієї марки пройшли свою першу реєстрацію в Україні. Бестселером марки став субкомпактний кросовер CHERY Tiggo 2 – 234 зареєстровані продажі.

На другому місці HAVAL, в активі якого 216 реалізованих авто. Третій результат у FAW, перевагу цій марці віддав 71 покупець. На четвертому місці JAC – 49 реєстрацій. А замикає ТОП-5 марок автомобілів, які прибули на український ринок з Китаю – Volvo. Вироблені в КНР легкові Volvo (модель S90) вибрали 12 покупців.

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