У 2020 році глобальні продажі автомобілів скоротяться на 20%. Такий прогноз дають експерти Moody's, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Цей прогноз заснований на припущенні, що ВВП G20 збільшиться на 4,8% в 2021 році. Раніше аналітики агентства очікували падіння продажів в цьому році на 14%.

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Погіршення прогнозу вони пояснюють тим, що тяжкість глобальної рецесії, викликаної пандемією коронавирусной інфекції COVID-19, стала більш очевидною за останній час.

"Заглядаючи вперед, глобальні продажі автомобілів, ймовірно, збільшаться на 11,5% в 2021 році, хоча і в порівнянні з більш низькою базою", - заявив старший віце-президент Moody's Фолк Фрей.

У поточному році попит на автомобілі в Європі скоротиться на 30%, в США - 25%, очікують в Moody's. Попередній прогноз передбачав зниження відповідно на 21% і 15%.

У той же час, як відзначає агентство, Китай є єдиним ринком, прогноз для якого на 2020 рік не змінився.

Продажі автомобілів в КНР скоротяться на 10% в цьому році, при тому, що попит уже почав відновлюватися після різкого падіння в першому кварталі, зазначають в Moody's.

Як повідомлялося раніше, пандемія та обмежувальні заходи негативно вплинули на продажі автомобілів. Зокрема, в березні реалізація автомобілів впала на 55,1% в річному вираженні.

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