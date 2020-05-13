Вчора середня добова затримка складала 54%. Це Рекорд за весь час карантину.

Недосконала організація руху, ремонти доріг, штучне зменшення місць для паркування, та неспішна реакція поліції на ДТП – найактуальніші проблеми київського трафіку останніх років. Але під час карантину до них додалась величезна потреба у людей у переміщенні при майже повністю зупиненому громадському транспорті.

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Статистика

На початку карантину середньодобова затримка була близько 17%. Коли кияни “освоїлися”, затримка стала 22%, а з часом 28%. Минулого тижня - вже було до 33%. Вчора ж затримка була майже 54%! Це Рекорд за весь час карантину. Роком раніше було трохи менше 44%.

Що це означає?

Вчора самий “пік” припав на проміжок з 19:00 до 20:00 з затримкою до 128%. Це відчутно більше 1 години на одну середню поїздку. А хтось цілком міг витратити 1,5-2 години на одну поїздку на автомобілі.

Чи є це демо-версією Києва без громадського транспорту? Ще ні. Затримка в 54% – це приблизно середнє значення за 2019 рік. Просто за час карантину кияни трохи відвикли від нестерпних заторів. Давайте згадаємо середу, 11.03.2020 – це було відносно недавно. Тоді середньодобова затримка була більше 61%. І це з працюючим метро та іншим громадським транспортом.

Варіанти вирішення

Урбаністи пропонують переконати киян, що громадський транспорт – це швидко і зручно. Можливо, така модель і має право на життя, але вона точно не може бути актуальна у найближчі роки. Адже громадський транспорт – це насправді розсадник різноманітних захворювань, а умови перебування у ньому гірші, аніж, наприклад, у СІЗО (за кількістю людей на квадратний метр).

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Для кожного окремого автомобіліста є вихід у вигляді оптимізації своїх переміщень і обмеженні поїздок у час-пік. Непоганим рішенням на час карантину виявся велосипед – їх кількість на дорогах помітно зросла.

Якщо є потреба пересуватись на відносно великі відстані у межах міста або передмістя – гарним варіантом може стати мотоцикл або скутер. Що правда, користуватись ним ним можна лише у теплу пору року.

Місцева влада

Поки що актуальна київська влада взяла курс на активну боротьбу з автовласниками. Штучне зменшення місць для паркування, евакуатори, смуги громадського транспорту, створення пішохідних зон на місці транспортних артерій (вул. Інститутська, Сагайдачного, Контрактова площа) – усе це робить використання власного авто у місті менш зручним. А у поєднанні з майже повною зупинкою громадського транспорту під час карантину та усвідомленням усіх небезпек, які він представляє, така політика є провальною.

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Саме тому є надія, що столичні чиновники змінять свої погляди і не будуть так агресивно створювати перешкоди для автомобілістів. Адже при правильній організації руху кількість та щільність заторів дуже легко зменшити. Наприклад, за даними “Центру організації дорожнього руху м. Києва”, одне лише регулювання світлофорів на Хрещатику дозволило зменшити пробки на 19%