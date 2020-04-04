Що можна і чого не слід робити власникам легкових автомобілів під час карантину.
Кабінет Міністрів України постановою № 255 від 02 квітня 2020 р. встановив значні обмеження для громадян України у зв’язку з каратинтином, який продовжиться до 24 квітня. Однак нинішнім та майбутнім власникам легкових автомобілів поталнило: у них обмежень найменше.
Що заборонено і що дозволено робити під час карантину автомобілістам:
Дозволено
- Їздити на своєму автомобілі. Причому не тільки Україною, але й за кордон, щоправда через обмежену кількість пунктів пропуску. Втім, по всій території України на межах областей та при в’їзді до великих населених пунктів або тих, які визнані джерелами інфікування, в'їзд обмежено чи заборонено. Карту таких міст і сіл можна побачити тут.
- Перевозити в легковому авто пасажирів (кількість обмежена технічними харатертестиками авто, але це має бути саме легковий автомобіль, в якому не буває більше 7 місць разом з водійським)
- Перебувати в автомобілі без маски. Власне авто – не громадське місце, тож хоч тут вільно дихайте без “намордника”
- Заправляти своє авто на АЗС
- Пити каву чи їсти на АЗС. Більшість АЗС ввели особливі мірі перестороги.
- Забирати їжу на пунктах видачі (наприклад, “Макдрайві”)
- Мити та ремонтувати своє авто самостійно
- Ремонтувати своє авто на СТО, віддавати його на сервіс
- Купувати нові автомобілі та автозапчастини
- Реєструвати нове авто онлайн
- Замінити онлайн посвідчення водія (в деяких випадках)
- Брати авто в оренду
- Сертифікувати транспортний засіб чи ГБО
- Застрахувати своє авто чи оформити документи для відшкодування при страховому випадку (найчастіше онлайн)
Заборонено:
- Користуватись автомобілем на відстань більше 2 км від дому особам, які потребують самоізоляції (які мали контакт з хворим чи підозру на COVID-19, людям старшим 60 років).
- В’їжджати в міста чи села, які визнані осередком COVID-19.
- Купувати вживані автомобілі (їх неможливо належним чином зареєструвати, хоча оформити договір купівлі-продажу можна).
Як видно, в умовах карантину володіти власним легковим автомбілем вигідно – з ним фактично нема обмещень по пересуванню та деяким роботам, пов’язаним з його обслуговуванням чи купівлею.