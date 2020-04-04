Що можна і чого не слід робити власникам легкових автомобілів під час карантину.

Кабінет Міністрів України постановою № 255 від 02 квітня 2020 р. встановив значні обмеження для громадян України у зв’язку з каратинтином, який продовжиться до 24 квітня. Однак нинішнім та майбутнім власникам легкових автомобілів поталнило: у них обмежень найменше.

Що заборонено і що дозволено робити під час карантину автомобілістам:

Дозволено

Заборонено:

Користуватись автомобілем на відстань більше 2 км від дому особам, які потребують самоізоляції (які мали контакт з хворим чи підозру на COVID-19, людям старшим 60 років).

В’їжджати в міста чи села, які визнані осередком COVID-19.

Купувати вживані автомобілі (їх неможливо належним чином зареєструвати, хоча оформити договір купівлі-продажу можна).

Як видно, в умовах карантину володіти власним легковим автомбілем вигідно – з ним фактично нема обмещень по пересуванню та деяким роботам, пов’язаним з його обслуговуванням чи купівлею.

До теми: попит та ціни на найдоступніші авто виріс.