За даними сайтів з купівлі-продажу авто, українці продовжують цікавитись автомобілями, а на ринку продовжує формуватись відкладений попит.

На початку травня кількість проданих авто з пробігом по Україні скоротилася на 9,1%, а кількість покупців залишилась на тому ж рівні, зменшившись лише на 0,84%. Активність покупців, які телефонували продавцям, зросла на 16,2%. При цьому кількість переглядів авто зросла на 4,03%.

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З 26 березня по 2 квітня спостерігався стабільний попит на нові авто: кількість дзвінків в автосалони за тиждень скоротилася лише на 7,76%, при цьому число покупців авто і переглядів пропозицій залишилися практично на тому ж рівні — +0,15% та -0,69% відповідно.

У перші тижні карантину продавці зайняли вичікувальну позицію. Одні сподівалися, що обмеження швиденько скасують, інші просто не бачили вагомих підстав щоб знижувати або підвищувати ціни на свої авто. Однак на третій тиждень деякі зміни все ж стали помітні.

Дещо зросли середні ціни на бюджетні авто, такі як Daewoo Lanos або ВАЗ-2109. Також трохи більше почали просити власники за ЗАЗ "Сенс" і "класичні" ВАЗ-2104, -05, хоча на інші моделі ВАЗ ціни не змінилися або трохи знизилися. Це перші ознаки того, що зріс інтерес до ряду найдешевших в утримані авто.

З великою часткою ймовірності можна припустити виникнення найближчим часом ситуативних термінових продажів за зниженими цінами. Таке трапляється, коли обставини вимагають грошей, які людині ніде взяти, крім як виручити від продажу автомобіля. Тоді, щоб прискорити процес, продавці змушені робити значні знижки. Звісно, це вплине на ринок в цілому.

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