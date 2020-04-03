Покупка автомобіля, який був відновлений після ДТП, зазвичай асоціюється зі значними ризиками. Чи варто зв’язуватись з колишніми «битками» - спробуємо з’ясувати.

Автомобілі, відновлені після ДТП, звичайно, купувати можна. Але треба добре розуміти, до яких наслідків це може призвести. Зважувати ймовірні ризики та розраховати кошти на їх усунення. Отже сенс від покупки відновленого "битка" складається з багатьох аспектів.

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Час покупки

Зараз, в розпал карантину та на передодні великої кризи, покупка вживаного та, в тому числі, відновленого після ДТП, авто – не найкраща ідея. Багато людей втратили роботу і загальні економічні прогнози невтішні. Отже, вірогідність того, що ціни на вживані автомобілі будуть знижуватись – дуже висока.

Вже зараз на сайтах з купівлі-продажу авто помітна тенденція до зменшення вартості авто нижнього цінового сегменту. Крім того, Сервісні центри МВС (колишні МРЕО) зараз не працюють і перереєструвати автомобіль на себе неможливо. Звісно, є поширені схеми продажу "по техпаспорту" та "за дорученням", але вони підходять не всім. Можна скористатись послугами товарної біржі та зареєструвати угоду з купівлі-продажу, але це дорожче, до того ж реєструвати авто у Сервісному центрі МВС потім усе одно потрібно.

Стан авто

Відновлення після ДТП можна умовно розділити на декілька типових схем. Перша і найгірша називається "на продаж". Тут, як правило, відновлюванні роботи роблять швидко і якщо є хоч якась можливість зекономити – економлять. У відновленому за такою схемою авто може бути величезна кількість прихованих дефектів.

Серед поширених рішень такого плану – відновлені подушки безпеки, які навряд чи спрацюють при ДТП. Рихтовані підсилювачі бамперу, які вже не мають потрібної міцності. Зварені деталі підвіски, які можуть не витримати підвищених навантажень. Та багато інших "хитрощів", які на перший погляд не помітні, але на безпеку впливають суттєво.

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Важлива також і якість лакофарбового покриття. При підготовці авто "на продаж" часто використовують якісні матеріали, але не завжди дотримуються технологій антикорозійної обробки. В результаті добре, на перший погляд, пофарбований автомобіль через кілька років експлуатації покривається рудими плямами.

Автомобілі, відновлені після ДТП на совість, зустрічається значно рідше. Як правило, це стосується машин, які привезли з США під замовлення і відновили для особистих потреб. Але і тут має місце індивідуальній підхід і фінансові пріоритети власника.

Як перевірити

Гарний маляр або спеціаліст по підбору авто завжди легко відрізнить колишній биток від машини, яка не була в ДТП. Тут є величезна кількість прямих та непрямих ознак, починаючи від товщини фарби, рівності деталей, величини зазорів між деталями кузова, заводських швів, та іншого.

Для визначення "битка" недостатньо мати один лише товщиномір. Знадобиться і деякий досвід, тому на огляд бажано взяти з собою спеціаліста з підбору авто. Він і стан машини визначить професійно, і сторгує стільки, що зможе не тільки "окупити" свої послуги, а й добряче зекономити.

З якого “битка” гарний майстер відновлює автомобіль

Існують також онлайн сервіси, які за VIN-кодом дозволяють відслідкувати історію авто. Дуже часто вони показують фото з аукціонів битих авто. Таким чином можна визначити, яка саме частина відновлювалась. Також можна звернутись до офіційних дилерів (якщо авто куплене новим в Україні і обслуговувалось у дилера). Зазвичай дилери залюбки діляться історією сервісу.

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У зовсім бюджетному сегменті, якщо автомобіль дуже старий, коштує недорого і видно, що в ДТП він бував і не раз, варто перевірити хоча б кути встановлення коліс (розвал-сходження). Це, принаймні, гарантуватиме, що автомобіль зможе відносно нормально їздити і не буде посилено і нерівномірно стирати гуму.

Рекомендації Авто 24

Зниження цін на вживані авто вже почалось і має усі шанси на продовження, тому зараз не найкращий час для покупки. Проте якщо автомобіль потрібен вам саме зараз і вже готові до покупки – скористайтесь послугами професіонала з підбору авто. У більшості випадків це цілком виправдані витрати. Навіть якщо ж ви купуєте авто нижнього цінового сегменту.

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