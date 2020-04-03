Покупка автомобиля, который был восстановлен после ДТП, обычно, ассоциируется со значительными рисками. Почему так и стоит ли вообще связываться с бывшими «битками» мы и попробуем выяснить.

Автомобили восстановленные после ДТП, конечно, покупать можно. Но надо хорошо понимать, к каким последствиям это может привести. Взвешивать вероятные риски, и рассчитывать средства на их устранение. Следовательно, смысл от покупки восстановленного "битка" состоит из многих аспектов.

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Время покупки

Сейчас, в разгар карантина и в преддверии большого кризиса, покупка подержанного и, в том числе, восстановленного после ДТП авто – не лучшая идея. Много людей потеряли работу и общие экономические прогнозы неутешительны. Следовательно, вероятность того, что цены на подержанные автомобили будут снижаться, очень высокая.

Уже сейчас на сайтах по купле-продаже авто заметна тенденция к уменьшению стоимости авто нижнего ценового сегмента. Кроме того, Сервисные центры МВД (бывшие МРЭО) сейчас не работают, и перерегистрировать автомобиль на себя невозможно. Конечно, есть распространенные схемы продажи "по техпаспорту" и "по поручению", но они подходят не всем. Можно воспользоваться услугами товарной биржи и зарегистрировать сделку по купле-продаже, но это дороже и к тому же регистрировать авто в Сервисном центре МВД все равно нужно.

Состояние авто

Восстановление после ДТП можно условно разделить на несколько типовых схем. Первая и худшая называется "на продажу". Здесь, как правило, восстановительные работы делают быстро и если есть хоть какая-то возможность сэкономить – экономят. В восстановленном по такой схеме авто может быть огромное количество скрытых дефектов.

Среди распространенных решений такого плана – восстановленные подушки безопасности, которые вряд ли сработают при ДТП. Рихтованные усилители бампера, которые уже не имеют нужной прочности. Сваренные детали подвески, которые могут не выдержать повышенных нагрузок. И много других "хитростей", которые на первый взгляд не заметны, но на безопасность влияют существенно.

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Важно также и качество лакокрасочного покрытия. При подготовке авто "на продажу" часто используют качественные материалы, но не всегда соблюдаются технологии антикоррозионной обработки. В итоге хорошо, на первый взгляд, окрашенный автомобиль через несколько лет эксплуатации покрывается "рыжиками".

Автомобили, восстановленные после ДТП на совесть, встречается значительно реже. Как правило, это касается машин, которые привезли из США под заказ и восстановили для личных нужд. Но и здесь имеет место индивидуальный подход и финансовые приоритеты владельца.

Как проверить

Хороший маляр или специалист по подбору авто всегда легко отличит бывший “биток” от машины которая участия в ДТП не принимала. Здесь есть огромное количество прямых и косвенных признаков, начиная от толщины краски, равенства деталей, величины зазоров между деталями кузова, заводских швов, и прочего. Для определения "битка" недостаточно иметь один лишь толщиномер. Понадобится и некоторый опыт, поэтому на осмотр желательно взять с собой специалиста по подбору авто. Он и состояние машины определит профессионально, и сторгует столько, что сможет не только "окупить" свои услуги, но и сильно сэкономить.

Из какого “битка” хороший мастер делает отличную машину

Существуют также онлайн сервисы, которые по VIN-коду позволяют отследить историю авто. Очень часто они показывают фото с аукционов битых авто. Таким образом можно определить, какая именно часть восстанавливалась. Также можно обратиться к официальным дилерам (если авто куплено новым в Украине и обслуживалось у дилера). Обычно дилеры охотно делятся историей сервиса.

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В совсем бюджетном сегменте, если автомобиль очень старый, стоит недорого, и видно, что в ДТП он бывал и не раз, стоит проверить хотя бы углы установки колес (развал-схождение). Это, по крайней мере, гарантирует что автомобиль сможет относительно нормально ездить и не будет усиленно и неравномерно стирать резину.

Рекомендации Авто 24

Снижение цен на подержанные авто уже началось и имеет все шансы на продолжение, поэтому сейчас не лучшее время для покупки. Однако если автомобиль нужен вам именно сейчас и уже готовы к покупке – воспользуйтесь услугами профессионала по подбору авто. В большинстве случаев это вполне оправданные затраты. Даже если же вы покупаете авто нижнего ценового сегмента.

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