По данным сайтов по купле-продаже авто, украинцы продолжают интересоваться автомобилями, а на рынке продолжает формироваться отложенный спрос.

В начале апреля количество проданных авто с пробегом по Украине сократилось на 9,1%, а количество покупателей осталось на том же уровне, уменьшившись всего на 0,84%. Активность покупателей, которые звонили продавцам, выросла на 16,2%. При этом количество просмотров авто выросло на 4,03%.

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С 26 марта по 2 апреля наблюдался стабильный спрос на новые авто: количество звонков в автосалоны за неделю сократилось всего на 7,76%, при этом число покупателей авто и просмотров предложений остались практически на том же уровне – +0,15% и -0,69% соответственно.

В первые недели карантина продавцы заняли выжидательную позицию. Одни надеялись, что ограничение быстренько отменят, другие просто не видели веских оснований, чтобы снижать или повышать цены на свои авто. Однако на третью неделю некоторые изменения все же стали заметны.

Несколько выросли средние цены на бюджетные авто, такие как Daewoo Lanos или ВАЗ-2109. Также немного больше начали просить владельцы за ЗАЗ "Сенс" и "классические" ВАЗ-2104, -05, хотя на другие модели ВАЗ цены не изменились или немного снизились. Это первые признаки того, что возрос интерес к ряду самых дешевых в содержании авто.

С большой долей вероятности можно предположить возникновение в ближайшее время ситуативных срочных продаж по сниженным ценам. Такое случается, когда обстоятельства требуют денег, которые человеку негде взять, кроме как выручить от продажи автомобиля. Тогда, чтобы ускорить процесс, продавцы вынуждены делать значительные скидки. Конечно, это повлияет на рынок в целом.

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