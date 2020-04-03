Трафик на въезд и выезд из Киева за две недели сократился в среднем на 19%

Специалисты Автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД) коммунального предприятия "Центр организации дорожного движения" проанализировали трафик на семи основных пунктах в въезда и выезда из Киева за двое суток – 30 и 31 марта.

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Так, с Вышгородского направления во вторник, 31 марта, в Киев въехали на 24% меньше автомобилей, чем двумя неделями ранее, а выехало – на 34% меньше.

На Гостомельском направлении трафик на въезд/выезд сократился на 19% соответственно; Житомирском – на 15%; Бориспольском – на 13%; Обуховском – на 30%.

Интенсивность движения на въезд в столицу из Одесского направлении снизилась на 8%, на выезд – на 24%.

Транспортный поток в Киев со стороны Броваров сократился на 14%, а в обратном направлении – вырос на 1%.

Таким образом сокращение интенсивности движения транспорта на въезд и выезд из столицы за две недели во время действия карантинных мероприятий в среднем составил 19%.

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На карте видно, сколько именно автомобилей въехало и выехало из столицы в течение двух указанных суток.