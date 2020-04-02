Как оказалось, это те же самые услуги, которые и раньше можно было заказать онлайн на другом государственном сайте. Более того, “Дія” перенаправляет пользователей именно на этот портал.

В сети Интернет стал доступен портал (сайт) “Дія”, который имеет целью предоставлять украинским гражданам услуги онлайн. В частности, это оказание помощи при рождении детей, открытие или закрытие ФЛП, для автомобилистов. Ранее был создано мобильное приложение “Дія”, в котором хранятся электронные копии удостоверения водителя и свидетельства о регистрации транспортного средства.

Вот какие услуги можно получить онлайн на сайте "Дія" для автомобилистов:

Лицензия на услуги по автоперевозкам

Верификация свидетельства о регистрации ТС (техпаспорта)

Проверка водительского удостоверения

Заказ индивидуального номерного знака

Восстановление и обмен водительского удостоверения

Назначение надлежащего пользователя ТС

Справка об отсутствии судимости

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Некоторые из этих услуг (например, верификация документов) нужны для того, чтобы пользоваться мобильным приложением “Дія”, благодаря которому можно не носить с собой удостоверение водителя и свидетельство о регистрации ТС.

Однако все эти услуги уже давно доступны в “Личном кабинете” на сайте Сервисного Центра МВД Украины. Более того, при желании получить эти услуги с портала "Дія" идет ссылка на сайт СЦ МВД Украины. Таким образом, "действие" выполняет лишь переадресацию. Поэтому, чтобы воспользоваться этими услугами автовладельцу, лучше сразу перейти на сайт СЦ МВД.

Напомним, что онлайн услуги для водителей действительно нужно запустить для украинских водителей.