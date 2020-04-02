Як виявилось, це ті ж самі послуги, які й раніше можна було замовити онлайн на іншому державному сайті. Більше того, “Дія” перенаправляє користувачів саме на цей портал.

В мережі інтернет став доступний портал (сайт) “Дія”, який має на меті надавати українським громадянам послуги онлайн. Зокрема, це надання допомоги при народженні дітей, відкриття чи закриття ФОП, для автомобілістів. Раніше був створений мобільний додаток “Дія”, в якому зберігаються електронні копії посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

Ось які послуги можна отримати онлайн на сайті “Дія” для автомобілістів:

Ліцензія на послуги з автоперевезень

Верифікація свідоцтва про реєстрацію ТС (техпаспорта)

Верифікація водійського посвідчення

Замовлення індивідуального номерного знаку

Відновлення та обмін посвідчення водія

Призначення належного користувача ТС

Довідка про відсутність судимості

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Деякі з цих послуг (наприклад, верифікація документів) потрібні для того, щоб користуватись мобільним додатком “Дія”, завдяки якому можна не носити з собою посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію ТС.

Однак усі ці послуги вже давно доступні у “Особистому кабінеті” на сайті Сервісного Центру МВС України. Більше того, при бажанні отримати ці послуги з порталу “Дія” йде посилання на сайт СЦ МВС України. Таким чином, “Дія” виконує лише переадресацію. Тож щоб скористатись цими послугами автовласнику, краще одразу перейти на сайт СЦ МВС.

Нагадаємо, що які онлайн послуги для водіїв дійсно потрібно запустити для українських водіїв..