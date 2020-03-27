Пандемія короновірусу вимагає від Сервісних центрів МВС відкриття нових онлайн сервісів. У сусідній Польщі деякі з цих функцій вже працюють.

Перереєстрація купленого автотранспорту

Перша і, мабуть, найболючіша тема – перереєстрація вживаного автотранспорту. Сервісні центри МВС закриті на карантин, як мінімум, до 24 квітня. Перереєстрація особистого автотранспорту не проводиться. Реєструють лише нові авто.

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Для прикладу, у Польщі теж є аналог нашого "особистого кабінету водія". У ньому можна самостійно перереєструвати транспортний засіб на іншу особу, завантаживши сканкопії усіх необхідних документів та сплатити послугу онлайн. Нові номерні знаки і "техпаспорт" можна отримати як у "офісі відділу комунікацій" так і замовити доставку поштою. Коштує усе це близько 50 євро. Сама процедура займає мінімум часу, і практично виключає безпосередні контакти людей. Повністю схема описана на сайті moto.pl.

Отримання посвідчень водія

Друга прогалина в українській системі пов’язана з отриманням посвідчень водія. Добре, що хоч втрачене або викрадене посвідчення можна відновити онлайн. Також “плюс”, що при наявності додатку "Дія" пластик узагалі став необов’язковий. Але от у процесі навчання майбутніх водіїв подібних інновацій нема. Теорію мають вчити в "стаціонарних" класах, дистанційне навчання не передбачено.

Звісно, для здачі екзаменів необхідна особиста присутність майбутнього водія. І якщо практика здається в індивідуальному порядку, то теорію зазвичай здавали групами. Зараз це неможливо – на час карантину Сервісні центри МВС взагалі припинили прийом екзаменів і видачу посвідчень водія, хоча обставини (майже повна зупинка громадського транспорту зокрема) мали б наштовхнути на ініціативу з індивідуальному прийому як практичних, так і теоретичних екзаменів.

На щастя, деякі послуги зараз все ж можна отримати онлайн:

верифікацію даних посвідчення водія та свідоцтва про державну реєстрацію транспортного засобу;

призначення належного користувача;

перевірку наявності та оплата адміністративних правопорушень;

перевірку транспортного засобу за VIN-кодом;

відновлення та обмін посвідчення водія.

реєстрацію нового транспортного засобу

Реєстрація ГБО онлайн

Насправді, функцію зміни виду палива можна просто додати у функціонал “кабінету водія” і не заставляти людей стояти в чергах лабораторій, купувати непотрібні довідки, витрачати час та контактувати з іншими людьми. Набагато простіше буде просто замовити “техпаспорт” з необхідним записом з доставкою додому.

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Нагадаємо, що з нового року реєстрація ГБО значно здорожчала. Раніше словосполучення “газ-бензин” вписували у техпаспорт за 600 гривень, зараз бажаючих зареєструватись відправляють у спеціальні лабораторії. В результаті процедура реєстрації ГБО займає кілька днів і обходитися у 3 000 гривень. Так, ця схема дуже схожа на корупційну і народні депутати вже звернули на неї увагу. Більш того, вона теж не працює, коли Сервісні центри МВС (і лабораторії також) на карантині.