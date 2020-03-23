Міністр інфраструктури України Владислав Криклій вважає нову систему сертифікації ГБО доцільною і говорить про те, що потрібно повернути обов’язковий техогляд легкових авто.

Народні Олександр Куницький та Олександр Дубинський прийшли в гості до міністера інфраструктури Владислава Криклія, щоб дізнатися особисто, чому була допущена схема із сертифікацією газобалонного обладнання (ГБО).

Натомість Владислав Криклій підтвердив наміри повернення схеми обов’язкового техогляду для легкових авто.

З початку року вартість реєстрації ГБО в сервісних центрах МВС збільшилась з 600 до 3 000 гривень. Все через нові правила, які зобов’язують бажаючого зареєструвати ГБО пройти додаткову перевірку в афільованих з співробітниками Міністерства інфраструктури установах.

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Впровадження нової схеми призвело до того, що українці просто перестали реєструвати ГБО. Аби змусити водіїв це робити, міністр інфраструктури Владислав Криклій вважає за необхідне повернути відмінений в 2011 році техогляд. Втім, Криклій пообіцяв через тиждень дати відповідь, чому “послуги” з сертифікації ГБО коштують так дорого і чи можна їх зменшити.

Докладніше – у відео:

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