Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий считает новую систему сертификации ГБО целесообразной и говорит о том, что нужно вернуть обязательный техосмотр легковых авто.

Народные депутаты Александр Куницкий и Александр Дубинский пришли в гости к министру инфраструктуры Владиславу Криклию, чтобы узнать лично, почему была допущена схема с сертификацией газобаллонного оборудования (ГБО).

Зато Владислав Криклий подтвердил намерение возврата схемы обязательного техосмотра для легковых авто.

С начала года стоимость регистрации ГБО в сервисных центрах МВД увеличилась с 600 до 3 000 гривен. Все из-за новых правил, обязывающих желающего зарегистрировать ГБО пройти дополнительную проверку в аффилированных с сотрудниками Министерства инфраструктуры учреждениях.

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Внедрение новой схемы привело к тому, что украинцы просто перестали регистрировать ГБО. Чтобы заставить водителей это делать, министр инфраструктуры Владислав Криклий считает необходимым вернуть отмененный в 2011 году техосмотр. Впрочем, Криклий пообещал через неделю дать ответ, почему услуги по сертификации ГБО стоят так дорого и можно ли их уменьшить.

Подробнее – в видео:

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