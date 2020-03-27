Пандемия короновируса требует от сервисных центров МВД открытия новых онлайн сервисов. В соседней Польше некоторые из этих функций уже работают.
Перерегистрация купленного автотранспорта
Первая и, пожалуй, самая больная тема – перерегистрация подержанного автотранспорта. Сервисные центры МВД закрыты на карантин, как минимум, до 24 апреля. Перерегистрация личного автотранспорта не проводится. Регистрируют только новые авто.
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Для примера, в Польше тоже есть аналог нашего "личного кабинета водителя". В нем можно самостоятельно перерегистрировать транспортное средство на другое лицо, загрузив сканкопии всех необходимых документов и оплатить услугу онлайн. Новые номерные знаки и техпаспорт "можно получить как в офисе отдела коммуникаций" так и заказать доставку почтой. Стоит все это около 50 евро. Сама процедура занимает минимум времени и практически исключает непосредственные контакты людей. Полностью схема описана на сайте moto.pl.
Получение удостоверений водителя
Второй пробел в украинской системе связан с получением удостоверений водителя. Хорошо, что хоть утерянное или похищенное удостоверение можно восстановить онлайн. Также “плюс”, что при наличии приложения "Действие" пластик вообще стал необязательный. Но вот в процессе обучения будущих водителей подобных инноваций нет. Теорию должны учить в "стационарных" классах, дистанционное обучение не предусмотрено.
Конечно, для сдачи экзаменов необходимо личное присутствие будущего водителя. И если практика кажется в индивидуальном порядке, то теорию обычно сдавали группами. Сейчас это невозможно – на время карантина Сервисные центры МВД вообще прекратили прием экзаменов и выдачу водительских удостоверений, хотя обстоятельства (почти полная остановка общественного транспорта в частности) должны были бы натолкнуть на инициативу по индивидуальному приему как практических, так и теоретических экзаменов.
К счастью, некоторые услуги сейчас все же можно получить онлайн:
- верификацию данных удостоверения водителя и свидетельства о государственной регистрации транспортного средства;
- назначение надлежащего пользователя;
- проверка наличия и оплата административных правонарушений;
- проверка транспортного средства по VIN-коду;
- восстановление и обмен водительского удостоверения.
- регистрацию нового транспортного средства
Регистрация ГБО онлайн
На самом деле, функцию изменения вида топлива можно просто добавить в функционал “кабинета водителя” и не заставлять людей стоять в очередях лабораторий, покупать ненужные справки, тратить время и контактировать с другими людьми. Гораздо проще будет просто заказать “техпаспорт” с необходимой записью с доставкой на дом.
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Напомним, что с нового года регистрация ГБО значительно подорожала. Раньше словосочетание “газ-бензин” вписывали в техпаспорт за 600 гривен, сейчас желающих зарегистрироваться отправляют в специальные лаборатории. В результате процедура регистрации ГБО занимает несколько дней и обходиться в 3 000 гривен. Да, эта схема очень похожа на коррупционную и народные депутаты уже обратили на нее внимание. Более того, она тоже не работает, когда Сервисные центры МВД (и лаборатории также) на карантине.