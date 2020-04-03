Трафік на в׳їзд та виїзд з Києва за два тижні скоротився в середньому на 19%

Фахівці Автоматизованої системи керування дорожнім рухом (АСКДР) комунального підприємства “Центр організації дорожнього руху” проаналізували трафік на семи основних пунктах в׳їзду та виїзду з Києва за дві доби - 10 та 31 березня.

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Так, з Вишгородського напрямку у вівторок, 31 березня, до Києва заїхало на 24% менше автівок, аніж двома тижнями раніше, а виїхало – на 34% менше.

На Гостомельському напрямку трафік на в׳їзд/виїзд скоротився на 19% відповідно; Житомирському – на 15%; Бориспільському – на 13%; Обухівському - на 30% .

Інтенсивність руху на в׳їзд до столиці з Одеського напрямку знизилась на 8%, на виїзд - на 24%.

Транспортний потік до Києва з боку Броварів скоротився на 14%, а в зворотньому напрямку - зріс на 1%.

Таким чином скорочення інтенсивності руху транспорту на в׳їзд та виїзд зі столиці за два тижні під час дії карантинних заходів в середньому становило 19%.

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На мапі видно, скільки саме автівок в׳їхало та виїхало зі столиці впродовж двох зазначених діб.