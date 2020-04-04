Что можно и чего не следует делать владельцам легковых автомобилей во время карантина.

Кабинет Министров Украины постановлением № 255 от 02 апреля 2020 г. установил значительные ограничения для граждан Украины в связи с каратинтином, который продлится до 24 апреля. Однако нынешним и будущим владельцам легковых автомобилей повезло: у них ограничений меньше всего.

Что запрещено и что разрешено делать во время карантина автомобилистам:

Разрешено

Запрещено:

Пользоваться автомобилем на расстояние более 2 км от дома лицам, которые нуждаются в самоизоляции (которые имели контакт с больным или подозрение на COVID-19, людям старше 60 лет).

Въезжать в города или села, которые признаны очагом COVID-19.

Покупать подержанные автомобили (их невозможно должным образом зарегистрировать, хотя оформить договор купли-продажи можно).

Как видно, в условиях карантина владеть собственным легковым автомбилем выгодно – с ним фактически нет огриничений по передвижению и некоторым работам, связанным с его обслуживанием или покупкой.

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