Что можно и чего не следует делать владельцам легковых автомобилей во время карантина.

Кабинет Министров Украины постановлением № 255 от 02 апреля 2020 г. установил значительные ограничения для граждан Украины в связи с каратинтином, который продлится до 24 апреля. Однако нынешним и будущим владельцам легковых автомобилей повезло: у них ограничений меньше всего.

Что запрещено и что разрешено делать во время карантина автомобилистам:

Разрешено

  • Ездить на своем автомобиле. Причем не только по Украине, но и за границу, правда из-за ограниченного количества пунктов пропуска. Впрочем, по всей территории Украины на границах областей и при въезде в крупных населенных пунктов или тех, которые признаны источниками инфицирования, въезд ограничен или запрещен. Карту таких городов и сел можно увидеть здесь.
  • Перевозить в легковом авто пассажиров (количество ограничено техническими харатертестиками авто, но это должно быть именно легковой автомобиль, в котором не бывает больше 7 мест вместе с водительским)
  • Находиться в автомобиле без маски. Собственное авто – не общественное место, поэтому хоть здесь свободно дышите без “намордника”
  • Заправлять свое авто на АЗС
  • Пить кофе или есть на АЗС. Большинство АЗС ввели особые степени предосторожности.
  • Забирать еду на пунктах выдачи (например, “Макдрайве”)
  • Мыть и ремонтировать свое авто самостоятельно
  • Ремонтировать свое авто на СТО, отдавать его на сервис
  • Покупать новые автомобили и автозапчасти
  • Регистрировать новое авто онлайн
  • Заменить онлайн водительское удостоверение (в некоторых случаях)
  • Брать авто в аренду
  • Сертифицировать транспортное средство или ГБО
  • Застраховать свое авто или оформить документы для возмещения при страховом случае (чаще всего онлайн)

Запрещено:

Как видно, в условиях карантина владеть собственным легковым автомбилем выгодно – с ним фактически нет огриничений по передвижению и некоторым работам, связанным с его обслуживанием или покупкой.

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