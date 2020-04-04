Что можно и чего не следует делать владельцам легковых автомобилей во время карантина.
Кабинет Министров Украины постановлением № 255 от 02 апреля 2020 г. установил значительные ограничения для граждан Украины в связи с каратинтином, который продлится до 24 апреля. Однако нынешним и будущим владельцам легковых автомобилей повезло: у них ограничений меньше всего.
Что запрещено и что разрешено делать во время карантина автомобилистам:
Разрешено
- Ездить на своем автомобиле. Причем не только по Украине, но и за границу, правда из-за ограниченного количества пунктов пропуска. Впрочем, по всей территории Украины на границах областей и при въезде в крупных населенных пунктов или тех, которые признаны источниками инфицирования, въезд ограничен или запрещен. Карту таких городов и сел можно увидеть здесь.
- Перевозить в легковом авто пассажиров (количество ограничено техническими харатертестиками авто, но это должно быть именно легковой автомобиль, в котором не бывает больше 7 мест вместе с водительским)
- Находиться в автомобиле без маски. Собственное авто – не общественное место, поэтому хоть здесь свободно дышите без “намордника”
- Заправлять свое авто на АЗС
- Пить кофе или есть на АЗС. Большинство АЗС ввели особые степени предосторожности.
- Забирать еду на пунктах выдачи (например, “Макдрайве”)
- Мыть и ремонтировать свое авто самостоятельно
- Ремонтировать свое авто на СТО, отдавать его на сервис
- Покупать новые автомобили и автозапчасти
- Регистрировать новое авто онлайн
- Заменить онлайн водительское удостоверение (в некоторых случаях)
- Брать авто в аренду
- Сертифицировать транспортное средство или ГБО
- Застраховать свое авто или оформить документы для возмещения при страховом случае (чаще всего онлайн)
Запрещено:
- Пользоваться автомобилем на расстояние более 2 км от дома лицам, которые нуждаются в самоизоляции (которые имели контакт с больным или подозрение на COVID-19, людям старше 60 лет).
- Въезжать в города или села, которые признаны очагом COVID-19.
- Покупать подержанные автомобили (их невозможно должным образом зарегистрировать, хотя оформить договор купли-продажи можно).
Как видно, в условиях карантина владеть собственным легковым автомбилем выгодно – с ним фактически нет огриничений по передвижению и некоторым работам, связанным с его обслуживанием или покупкой.