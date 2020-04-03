Соответствующие изменения приняты в постановлении Кабинета Министров от 2 апреля 2020 г. № 255.

Кабинет Министров Украины своим постановлением № 255 от 2 апреля 2020 г. изменил список предприятий, которым разрешено работать во время карантина. Если раньше среди предприятий автомобильной отрасли могли работать только автозаправки и СТО, то сейчас перечень компаний значительно расширен.

В частности, в постановлении говорится, что работать могут компании, которые выполняют "деятельность автозаправочных комплексов, с продажи, предоставления в аренду, технического обслуживания и ремонта транспортных средств, периодических испытаний автотранспортных средств на предмет дорожной безопасности, сертификации транспортных средств, их частей и оборудования" .

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Таким образом, автосалоны и СТО, а также органы по сертификации автомобилей и их частей могут работать. Также предоставляют услуги онлайн по регистрации новых транспортных средств Сервисные Центры МВД Украины, поэтому приобрести новый автомобиль уже можно.

А вот с оформлением в собственность подержанных авто, даже если их продает автосалон, возникнут проблемы, ведь этих услуг СЦ не оказывают.

Напомним, какие услуги должны бы предоставлять сервисные центры онлайн.