Відповідні зміни ухвалені в постанові Кабінету Міністрів від 02 квітня 2020 р. № 255.

Кабінет Міністрів України своєю постановою № 255 від 02 квітня 2020 р. змінив список підприємств, яким дозволено працювати під час карантину. Якщо раніше серед підприємств автомобільної галузі могли працювати лише автозаправки та СТО, то зараз перелік компаній значно розширено.

Зокрема, в постанові говориться, що працювати можуть компанії, які виконують “діяльність автозаправних комплексів, з продажу, надання в оренду, технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, періодичних випробувань автотранспортних засобів на предмет дорожньої безпеки, сертифікації транспортних засобів, їх частин та обладнання”.

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Таким чином, автосалони та СТО, а також органи з сертифікації автомобілів та їх частин можуть працювати. Також надають послуги онлайн з реєстрації нових транспортних засобів Сервісні Центри МВС України, тож придбати новий автомобіль вже можна.

А от з оформленням у власність вживаних авто, навіть якщо їх продає автосалон, виникнуть проблеми, адже цих послуг СЦ не надають.

Нагадаємо, які послуги мали б надавати сервісні центри онлайн.