Задля нерозповсюдження коронавірусу місцева влада вдається до повного або часткового перекриття доріг.

Щоб не допустити поширення коронавірусу на свої території або не випустити його за межі населених пунктів, в яких зафіксовано спалах хвороби, деякі дороги в Україні перекриті. Зокрема, про це заявили в Закарпатській, Чернівецькій та Тернопільській областях.

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Закарпатська область

Хоча в області не зареєстровано жодного випадку коронавірусу, влада закрила перевали, якими можна дістатися в область. Зокрема, з 00.00 годин 27 березня 2020 року до 24 квітня 2020 року призупинено рух автомобільного транспорту шляхом виставлення блок-постів на перевальних ділянках наступних автомобільних доріг:

Ужоцький перевал (автодорога Н-13 Львів – Самбір – Ужгород);

(автодорога Н-13 Львів – Самбір – Ужгород); Торунський (Вишківський) перевал (автодорога Р-21 Долина – Хуст).

Проїхати в область можна через наступні перевали після того, як пройдений температурний скринінг:

Яблунецький перевал (автодорога Н-09 Мукачево – Рогатин – Львів);

перевал (автодорога Н-09 Мукачево – Рогатин – Львів); Абранський перевал (автодорога М-06 Київ – Чоп).

До теми: чим миють дороги в Києві, щоб запобігти розповсюдженню коронавірусу

Чернівецька область

Введено особливий режим в’їзду та виїзду із сіл Топорівці Новоселицького району та Колінківці Хотинського району. Сюди можна завозити тільки продукти харчування та медикаменти. Жителям дозволено виїжджати за межі цих населених пунктів лише у невідкладних справах – якщо потрібна медична допомога або ж на роботу в установи, які забезпечують життєдіяльність інших міст та сіл. У інших випадках мешканці Топорівців і Колінківців мають залишатися вдома на обсервації.

Крім того, закрито транзитний рух на дорозі Магала – Недобоївці.

В Чернівцях повністю перекритий рух транспорту на в’їзді/виїзді м.Чернівців (об’їзне кільце Магала на перехресті вулиць Січових Стрільців та В. Александрі).

Тернопільська область

Заблоковані Швейків, Ковалівка та ще 4 села Монастириського району.

В інших населених пунктах обладнують блок-пости, де перевіряють температуру пасажирів та виконання заборони щодо масового перевезення людей в одному транспортному засобі.

Дивіться карту, де перекриті дороги та заблоковані населені пункти в Україні:

Нагадаємо, що автомобіль залишився єдиним транспортним засобом, на якому можна перетнути кордон.