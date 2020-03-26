У ніч з 27 на 28 березня авіаційне сполучення України з іншими державами буде завершене.

“В ніч з п’ятниці на суботу авіасполучення буде припинено – говорить міністр МВС Арсен Аваков. - Але якщо ви прийшли пішки або приїхали на власному авто – вас пустять і будуть раді, ніхто не притискатиме конституційних прав громадянина України”.

Таким чином, в’їхати в Україну чи виїхати з неї на час надзвичайної ситуації з короновірусом можна буде лише автомобілем. Ще один варіант – перетнути кордон пішки. Втім, більшість країн-сусідів також обмежили в’їзд іноземців на свою територію. Окрім того, не всі пункти пропуски працюють. Всередині великих міст та між ними також обмежили пасажирське сполучення, тому власний автомобіль став єдиним транспортним засобом, на якому ще дозволено вільно пересуватись.

Нагадаємо, де можна перетнути кордон України.