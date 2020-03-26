В ночь с 27 на 28 марта авиационное сообщение Украины с другими государствами будет завершено.

“В ночь с пятницы на субботу авиасообщение будет прекращено, – говорит министр МВД Арсен Аваков. – Но если вы пришли пешком или приехали на собственном авто – вас пустят и будут рады, никто не будет ущемлять конституционные права гражданина Украины”.

Таким образом, въехать в Украину или выехать из нее на время чрезвычайной ситуации с короновирусом можно будет только автомобилем. Еще один вариант – пересечь границу пешком. Впрочем, большинство стран-соседей также ограничили въезд иностранцев на свою территорию.

Кроме того, не все пункты пропуска работают. Внутри больших городов и между ними также ограничили пассажирское сообщение, потому собственный автомобиль стал единственным транспортным средством, на котором еще разрешено свободно передвигаться.

Напомним, где можно пересечь границу Украины.