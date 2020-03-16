Попасть в Украину с 17 марта будет непросто.

Из-за угрозы распространения коронавируса из Европы Кабинет Министров постановил закрыть в нашу страну регулярное пассажирское сообщение. Также закрыто 107 контрольно-пропускных пунктов. Впрочем, на автомобиле или пешком попасть в Украину нашим согражданам возможно.

Кому разрешено пересекать границу с Украиной:

Гражданам Украины;

Лицам, имеющим право на постоянное или временное проживание на территории Украины;

Супруги или дети граждан Украины;

Водители и обслуживающий персонал грузовых транспортных средств;

Члены экипажей;

Представители официальных международных миссий, диппредставительств, организаций и члены их семей.

Украинцы, которые НЕ успеют вернуться домой до 17 марта, должны контактировать с нашими посольствами и консульствами за рубежом. Министерство иностранных дел рекомендует найти страницу посольства или консульства Украины в стране пребывания, найти адрес электронной почты или ссылки на страницы в соцсетях и написать письмо/сообщение. Отвечают круглосуточно и на выходных, и вечером, и ночью.

Телефон горячей линии МИД: +38 (044) 238-16-57

Рабочий мейл: [email protected]

Больше информации – по ссылке

Интерактивная карта пропускных пунктов в Украине находится здесь.

Как попасть в Украину из Польши?

Только на автомобиле через ЧП "Рава-Русская “и ЧП "Краковец". Самолетом, поездом или автобусом не получится.

Как попасть в Украину из Словакии?

Через автомобильные пункты пропуска, указанные на карте. Самолетом, поездом или автобусом не получится.

Как попасть в Украину из Венгрии?

Через автомобильные пункты пропуска, указанные на карте, а также автобусом или самолетом.

Как попасть в Украину из Молдовы?

Через автомобильные пункты пропуска, указанные на карте, а также поездом или автобусом. Самолетом нельзя.

Как попасть в Украину из Беларуси?

Через автомобильные пункты пропуска, указанные на карте, а также поездом, автобусом или самолетом.

Как попасть в Украину из Румынии?

Через автомобильные пункты пропуска, указанные на карте, а также поездом, автобусом или самолетом. Отметьте, что автомобильный ЧП "Солотвино" закрыт.

Грузовых перевозок это не касается. Таможня будет пытаться сделать все, чтобы грузы оформлялись как можно быстрее. Конечно, самый первый приоритет будет медицинским грузам.

Напомним, что новые правила действуют в Сервисных центрах МВД.