Потрапити в Україну з 17 березня буде непросто.

Через загрозу поширення коронавірусу з Європи Кабінет Мінстрів постановив закрити до нашої країни регулярне пасажирське сполучення. Також закрито 107 контрольно-пропускних пунктів. Втім, на автомобілі чи пішки потрапити в Україну нашим співгромадянам можливо.

Кому дозволено претинати кордон з Україною:

Громадянам України

Особам, які мають право на постійне або тимчасове проживання на території України;

Подружжя чи діти громадян України;

Водії та обслуговуючий персонал вантажних транспортних засобів;

Члени екіпажів;

Представники офіційних міжнародних місій, диппредставництв, організацій та члени їх сімей.

Українці, які НЕ встигнуть повернутись додому до 17 березня, мають контактувати з нашими посольствами та консульствами за кордоном. Міністерство закордонних справ рекомендує знайти сторінку посольства чи консульства України у країні перебування, знайти адресу електронної пошти чи посилання на сторінки у соцмережах і написати листа/повідомлення. Відповідають цілодобово: і на вихідних, і ввечері, і вночі.

Телефон гарячої лінії МЗС: +38 (044) 238-16-57

Робочий мейл: [email protected]

Більше інформації – за посиланням

Інтерактивна карта пропускних пунктів в Україну знаходиться тут.

Як потрапити до України з Польщі?

Лише на автомобілі через ПП “Рава-Руська” та ПП “Краківець”. Літаком, потягом чи автобусом не вийде.

Як потрапити до України зі Словаччини?

Через автомобільні пункти пропуску, зазначені на карті. Літаком, потягом чи автобусом не вийде.

Як потрапити до України з Угорщини?

Через автомобільні пункти пропуску, зазначені на карті, а також автобусом чи літаком.

Як потрапити до України з Молдови?

Через автомобільні пункти пропуску, зазначені на карті, а також потягом чи автобусом. Літаком не можна.

Як потрапити до України з Білорусі?

Через автомобільні пункти пропуску, зазначені на карті, а також потягом, автобусом чи літаком.

Як потрапити до України з Румунії?

Через автомобільні пункти пропуску, зазначені на карті, а також потягом, автобусом чи літаком. Зазначте, що автомобільний ПП “Солотвино” закритий.

Вантажних перевезень це не стосується. Митниця буде намагатись зробити все, аби вантажі оформлювались якнайшвидше. Звісно, найперший пріоритет буде медичним вантажам.

Нагадаємо, що нові правила діють в Сервісних центрах МВС.