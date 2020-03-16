Через загрозу епідемії запис для отрмання послуг Сервісного центру буде вестись онлайн.

Сервісні центри МВС України продовжують реєструвати автомобілі та видавати водійські посвідчення, однак значно скоротять кількість відвідувачів. Для цього. обслуговування громадян здійснюються за попереднім записом через Електронний кабінет водія.

У приміщеннях сервісних центрах МВС дозволено знаходитись виключно громадянам, які отримують послуги (не більше 10 осіб);

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Запроваджується додаткове періодичне провітрювання та вологе прибирання дезінфікуючими засобами приміщень сервісних центрів МВС.

Також СЦ нагажують, що багато послуг можна отримати онлайн, не виходячи з дому, через Електронний кабінет водія. Зокрема, це такі послуги:

Відновлення та обмін посвідчення водія;

верифікація даних посвідчення водія та свідоцтва про державну реєстрацію транспортного засобу;

замовлення належного користувача;

перевірка і оплата адміністративних правопорушень;

перевірка транспортного засобу за VIN-кодом.

Дистанційно можна замовити довідку про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень.

Нагадаємо, що чи можна захиститись від коронавірусу у власному авто.