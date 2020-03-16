Из-за угрозы эпидемии запись для получения услуг Сервисного центра будет вестись онлайн.

Сервисные центры МВД Украины продолжают регистрировать автомобили и выдавать водительские удостоверения, однако значительно сократят количество посетителей. Для этого обслуживание граждан осуществляются по предварительной записи через Электронный кабинет водителя.

В помещениях сервисных центров МВД разрешено находиться исключительно гражданам, получающим услуги (не более 10 человек)

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Вводится дополнительное периодическое проветривание и влажная уборка дезинфицирующими средствами помещений сервисных центров МВД.

Также СЦ напоминают, что многие услуги можно получить онлайн, не выходя из дома, через Электронный кабинет водителя. В частности, это такие услуги:

Восстановление и обмен водительского удостоверения;

верификация данных водительского удостоверения и свидетельства о государственной регистрации транспортного средства;

заказ надлежащего пользователя;

проверка и оплата административных правонарушений;

проверка транспортного средства по VIN-кодом;

дистанционно можно заказать справку о привлечении к уголовной ответственности, отсутствии (наличии) судимости или ограничений.

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