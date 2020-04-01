У Київській обласній державній адміністрації розглядають можливість створення контрольно-пропускних пунктів на території Борисполя з метою обмеження поширення коронавірусу.

Про це заявив виконуючий обов'язки керівника Київської ОДА Василь Володін. "Радий повідомити, що встановлення контрольно-пропускних пунктів на в'їзд / виїзд в смт Козин і село Лісники, де знайдено найбільшу кількість людей, заражених коронавірусом, принесло свої перші плоди: за останні три доби у нас немає жодного нового випадку в цих населених пунктах ", – зазначив він.

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Володін додав, що вважає такі заходи ефективними і необхідними й не виключає, що у випадку появи нового вогнища зараження коронавірусом, цей метод буде застосований і в інших населених пунктах області.

"На даний момент ми попередньо розглядаємо місто Бориспіль, тому що у нас там є 6 підтверджених випадків і пов'язаних з ними контактних осіб", – повідомив він.

Нагадаємо, за даними Центру громадського здоров'я, у Київській області станом на ранок 1 квітня 2020 р офіційно підтверджено 57 випадків захворювання коронавірусом.

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