Камери автофіксації незабаром знову запрацюють і українські власники автомобілів почнуть отримувати "листи щастя".

На першому етапі камери працюватимуть лише в столиці і фіксуватимуть тільки перевищення швидкості. При оформленні “листа щастя”, будуть враховуватись декілька факторів.

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В місті Києві рух транспортних засобів дозволяється із швидкістю не більше 50 км/год. Порушенням швидкісного режиму буде рахуватись – 50+20+3 км/год =73 км/год (де 3 км/год – це спеціально закладена похибка в роботі приладу).

А відповідно до рішення КМДА з 1 квітня до 1 листопада на відповідних автодорогах міста Києва (наприклад Проспект Бажана в сторону міста Бориспіль) – буде дозволено рухатись по окремим смугам зі швидкістю 80 км/год. Тобто перевищенням швидкості буде рахуватись 80+20+3 км/год = 103 км/год. Максимально допустима похибка приладів контролю не перевищує ±3 км/год.

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Після фіксації події Системою інформація буде надходити до центру обробки даних автоматичної фіксації порушень Правил дорожнього руху Департаменту патрульної поліції, де розглядається уповноваженим поліцейським, з врахуванням відомостей отриманих з відповідних баз даних (реєстрів), необхідних для винесення постанови про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі (далі – Постанова)

Адміністративну відповідальність за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, несе відповідальна особа (за замовчанням – власник транспортного засобу):

фізична особа або керівник юридичної особи, за якою зареєстровано транспортний засіб

належний користувач відповідного транспортного засобу, якщо відповідні дані внесено в Єдиний державний реєстр транспортних засобів

якщо транспортний засіб зареєстровано за межами території України до адміністративної відповідальності притягається особа, яка ввезла такий транспортний засіб на територію України.

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