Зовсім скоро на київських автошляхах запрацюють камери автоматичної фіксації порушень ПДР. Штрафи розсилатимуть поштою юридичним власникам автомобілів.

Схожа схема вже працювала 10 років тому та була відмінена рішенням Конституційного Суду України як така, що не відповідає нормам основного закону.

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У 2017 Верховна Рада прийняла закон 2262-VIII, який регламентує правила фото та відео фіксації. Винним у вчиненні правопорушення автоматично визнається юридичний власник автомобіля, директор компанії (якщо авто зареєстроване на компанію), або людина яка ввезла автомобіль в Україну (якщо авто зареєстроване в іншій державі).

Зараз система працює в тестовому режимі. Фіксується близько 60 000 порушень на добу. При мінімальному штрафі 255 грн камери здатні “заробляти” понад 15 мільйонів гривень щодня. А це близько п’яти з половиною мільярдів гривень на рік тільки у Києві.

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