Совсем скоро на киевских дорогах заработают камеры автоматической фиксации нарушений ПДД. Штрафы будут рассылать по почте юридическим владельцам автомобилей.

Похожая схема уже работала 10 лет назад и была отменена решением Конституционного Суда Украины как та, что не соответствует нормам основного закона.

Читайте также: При получении "писем счастья" юристы рекомендуют обращаться в суд

В 2017 году Верховная Рада приняла закон 2262-VIII, регламентирующий правила фото и видео фиксации. Виновным в совершении правонарушения автоматически признается юридический владелец автомобиля, директор компании (если авто зарегистрировано на компанию), или человек, который ввез автомобиль в Украину (если авто зарегистрировано в другом государстве).

Сейчас система работает в тестовом режиме. Фиксируется около 60 000 нарушений в сутки. При минимальном штрафе 255 грн камеры способны "зарабатывать" более 15 миллионов гривен в день. А это около пяти с половиной миллиардов гривен в год только в Киеве.

Читайте также: Аваков анонсировал начало автоматической видеофиксации нарушений ПДД