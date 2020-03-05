Введение системы автофиксации нарушений ПДД может спровоцировать возникновение большого количества проблемных ситуаций. Так считает юрист Богдан Глядик.

По его словам, своим решением МВД фактически объявило о начале отправки "писем счастья" автовладельцам. Опыт работы с такими документами некоторые украинцы уже имеют. Есть даже решение Конституционного Суда Украины от 22.12.2010 о признании автофиксации противоречащим определенным статьям Конституции Украины.

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Юрист считает, что камеры фиксации нарушений ПДД нужны, но тот юридический механизм, который предусмотрен для наложения штрафов, которые были зафиксированы в автоматическом режиме – неправильный. Он нарушает основные принципы права.

Основана пробел в том, что согласно закону 2262-VIII виновным в правонарушении автоматически признается юридический владелец транспортного средства, а не водитель, который совершил правонарушение. Эксперт убежден, что такие штрафы, если их обжаловать, будут отменены окончательным решениями суда.

"Я за автофиксацию нарушений ПДД. Но за такую фиксацию, которая не будет нарушать прав граждан", – подытожил правозащитник.

Напомним, в Украине с апреля могут запустить автофиксацию нарушений правил дорожного движения. Система заработает на дорогах всей страны. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Напомним,как оспорить штраф полиции, не выходя из дома.