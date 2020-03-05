Введення системи автофіксації порушень ПДР може спровокувати виникнення великої кількості проблемних ситуацій. Так вважає юрист Богдан Глядик.

За його словами, своїм рішенням МВС фактично оголосило про початок відправки "листів щастя" автовласникам. Досвід роботи з такими документами деякі українці вже мають. Є навіть рішення Конституційного Суду України від 22.12.2010 про визнання автофіксації такою, що суперечить певним статтям Конституції України.

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Юрист вважає, що камери фіксації порушень ПДР потрібні, але той юридичний механізм, який передбачений для накладення штрафів, що були зафіксовані в автоматичному режимі – неправильний. Він порушує основні принципи права.

Основана прогалина у тому, що згідно закону 2262-VIII винним у правопорушенні автоматично визнається юридичний власник транспортного засобу, а не водій який скоїв правопорушення. Експерт переконаний, що такі штрафи, якщо їх оскаржувати, будуть скасовані остаточним рішеннями суду.

"Я за автофіксацію порушень ПДР. Але за таку фіксацію, яка не буде порушувати прав громадян", – підсумував правозахисник.

Нагадаємо, в Україні з квітня можуть запустити автофіксацію порушень правил дорожнього руху. Система запрацює на дорогах усієї країни. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

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