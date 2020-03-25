Камеры автофиксации вскоре снова заработают и украинские владельцы автомобилей начнут получать "письма счастья".

На первом этапе камеры будут работать только в столице и фиксировать только превышение скорости. При оформлении “письма счастья”, будут учитываться несколько факторов.

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В Киеве движение транспортных средств разрешается со скоростью не больше 50 км/ч. Нарушением скоростного режима будет считаться – 50+20+3 км/ч = 73 км/ч (где 3 км/ч – это специально заложенная погрешность в работе прибора).

А в соответствии с решением КГГА с 1 апреля по 1 ноября на соответствующих автодорогах города Киева (например Проспект Бажана в сторону города Борисполь) – будет разрешено двигаться по отдельным полосам со скоростью 80 км/ч. То есть превышением скорости будет считаться 80+20+3 км/ч = 103 км/ч. Максимально допустимая погрешность приборов контроля не превышает ±3 км/ч.

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После фиксации проишествия Системой информация будет поступать в центр обработки данных автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения Департамента патрульной полиции, где будет рассматриваться уполномоченным полицейским, с учетом сведений полученных из соответствующих баз данных (реестров), необходимых для вынесения постановления о наложении административного взыскания за правонарушение в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированное в автоматическом режиме (далее – Постановление)

Административную ответственность за правонарушение в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированное в автоматическом режиме, несет ответственное лицо (по умолчанию – владелец транспортного средства):

физическое лицо или руководитель юридического лица, за которым зарегистрировано транспортное средство

надлежащий пользователь соответствующего транспортного средства, если соответствующие данные внесены в Единый государственный реестр транспортных средств

если транспортное средство зарегистрировано за пределами территории Украины к административной ответственности привлекается лицо, которое ввезло такое транспортное средство на территорию Украины.

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