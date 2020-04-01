З першого квітня на деяких ділянках доріг у місті Києві дозволено їхати зі швидкістю 80 кілометрів на годину.
Із 1 квітня до 1 листопада, згідно з рішенням Київської міської ради від 9 жовтня 2018 року "Про перелік ділянок доріг, на яких дозволяється швидкість руху транспортних засобів до 80 км на годину", на семи ділянках столиці запроваджується максимально допустима швидкість руху - 80 км/год.
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Це такі локації:
✔️просп. Р. Шухевича (від Північного мосту до вул. О.Бальзака);
✔️вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків);
✔️Наддніпрянське шоссе;
✔️Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);
✔️Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного);
✔️вул. Саперно-Слобідська (від вул. М. Грінченка до Південного мосту);
✔️просп. М. Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі).
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Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху" встановило на цих ділянках 90 дорожніх знаків 3.29 "Обмеження максимальної швидкості руху до 80 км на годину".