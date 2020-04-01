С первого апреля на некоторых участках дорог в городе Киеве разрешено ехать со скоростью 80 километров в час.

С 1 апреля до 1 ноября, согласно решению Киевского городского совета за 9 октября 2018 года "О перечне участков дорог, на которых разрешается скорость движения транспортных средств до 80 км в час", на семи участках столицы вводится максимально допустимая скорость движения – 80 км/час.

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Это такие локации:

✔️просп. Р. Шухевича (от Северного моста до ул. О. Бальзака);

✔️ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);

✔️Надднепрянское шоссе;

✔️Набережное шосе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);

✔️Столичное шосе (от ул. Академика Заболотного);

✔️ул. Саперно-Слободская (от ул. Н. Гринченко до Южного моста);

✔️просп. Н. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).

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Коммунальное предприятие "Центр организации дорожного движения" установило на этих участках 90 дорожных знаков 3.29 "Ограничение максимальной скорости движения до 80 км в час".