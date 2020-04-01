В Киевской областной государственной администрации рассматривают возможность создания контрольно-пропускных пунктов на территории Борисполя с целью ограничения распространения коронавируса.

Об этом заявил исполняющий обязанности руководителя Киевской ОГА Василий Володин. "Рад сообщить, что установка по нашему решению контрольно-пропускных пунктов на въезд / выезд в пгт Козин и село Лесники, где установлено наибольшее количество зараженных коронавирусом, принесла свои первые плоды: за последние трое суток у нас нет ни одного нового случая в этих населенных пунктах", – отметил он.

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Володин добавил, что считает такие меры эффективными и необходимыми и не исключает, что в случае появления нового очага заражения коронавирусом, этот метод будет применен и в других населенных пунктах области.

"На данный момент мы предварительно рассматриваем город Борисполь, потому чтоу нас там есть 6 подтвержденных случаев и связанных с ними контактных лиц", – сообщил он.

Напомним, по данным Центра общественного здоровья, в Киевской области по состоянию на утро 1 апреля 2020 г официально подтверждены 57 случаев заболевания коронавирусом.

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