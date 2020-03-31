Умови в’їзду до Києва транспортних засобів і громадян на час карантину стосується тільки автобусів міжобласного та міжміського сполучення.

Заборона поки не поширюється на легкові автомобілі, але тільки через контрольно-пропускні пункти. Окремий порядок в’їзду передбачений для службових і орендованих автобусів різних відомств.

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Міряти температуру водіям і пасажирам авто будуть поки вибірково. В разі погіршення ситуації – обов’язково.

У разі виявлення у водія чи пасажирів ознак гострих респіраторних захворювань, такі громадяни направляються на лікування або самоізоляцію.

“Громадяни, які повернулися з країн, де зафіксоване масове зараження коронавірусом, повинні надати інформацію про себе на гарячу лінію Контактного центру міста Києва 15-51. Також мають самоізолюватись”, – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, у столиці на час карантину стоматологи надаватимуть лише невідкладну допомогу. Це необхідно для безпеки лікарів та пацієнтів, адже людина може не підозрювати, що інфікована, і переносити хворобу у легкій формі.