Ринок пального в Україні на межі зриву. Експерти кажуть про різке зниження продажів і жорстку конкуренцію серед трейдерів.

Нафтопродукти в Україні продовжують дешевшати. Минулого тижня відбувся справжній обвал цін: в середньому вони впали майже на гривню за літр, а в деяких регіонах і більше. Експерти кажуть, що сприяли цьому два фактори: нафта, яка стрімко дешевшає в світі, і споживання пального в Україні, що стрімко падає. А перешкоджав третій фактор – девальвація гривні. Але поки тренд зниження цін на нафту переважує тренд зниження курсу гривні.

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Які тенденції очікувати цього тижня, розповіли експерти: директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн, заступник директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев і аналітик ринку скрапленого газу Артем Куюн.

Що змінилося за тиждень

Роздрібна ціна палива все більше віддаляється від індикативної, не більше $ 1,1 за літр бензину А-95, досягнутої на початку року в результаті домовленостей президента Володимира Зеленського і найбільших трейдерів. Зараз літр А-95 коштує 0,90 $/л (мінус 4 центи), ДП – 0,88 $/л (мінус 5 центів).

При цьому різниця в ціні між найвищими і найнижчими цінами, залежно від регіону, зменшилася щодо бензинів і дизпальног, не змінилася щодо автогазу.

Аналіз ситуації на ринку

Всі експерти говорять, що вже третій тиждень ситуація на оптовому ринку не змінюється. Триває протистояння двох трендів: позитивного – здешевлення нафти на світовому ринку, і негативних – девальвації гривні в Україні і падіння продажів в зв'язку з карантином.

Нагадаємо, в Україні близько 80% моторних палив нафтопродуктів імпортується, тому для нас дуже чутливі коливання вартості як нафти, так і гривні.

Дедалі більшої ваги набирає падіння продажів палива в роздріб. Як розповів Сергій Куюн, очолювана ним "Консалтингова група "А-95" замовила фахівцям з соціологічної компанії Factum Group дослідження серед споживачів паливного ринку.

За даними соціологічного опитування, проведеного у всіх містах України з населенням понад 50 тис. осіб, 46,4% опитаних респондентів скоротили, в тому числі 8,3% зовсім припинили, заправляти особисті автомобілі через введений в країні карантин. Це, на думку експерта, стало важливим фактором, що підштовхнув вартість палива вниз.

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"Ситуація на ринку складна і має всі передумови до поглиблення, – констатував Сергій Куюн. – Витрати зростають, а обсяги продажів падають. Крім стандартних витрат, найбільшою статтею яких є зарплата персоналу, додалися витрати на транспорт для співробітників, протикарантинні заходи (закупівля масок, дезінфекторів). Резерви ще є, але реалізація продовжує падати, в квітні ринок очікує скорочення на 40-50%".

Геннадій Рябцев взагалі песимістичний. Він стверджує, що трейдери на межі паніки, оскільки "проливи" (обсяги продажів) скорочуються набагато швидше, ніж планувалося.

"Найбільше падіння – на рівні регіонів: немає автобусних перевезень, багато тих, хто їздив на роботу своїм транспортом, пішли в неоплачувану відпустку, ринки закриті, а значить – немає припливу покупців з навколишніх сіл, – аналізує Рябцев. – Все це призвело до того, що серед АЗС виникла жорстка конкуренція. Щоб стимулювати попит і утримати лояльних клієнтів, трейдери наввипередки знижують ціни".

За словами Артема Куюна, через падіння продажів газу в роздробі багато заправок були змушені знизити ціни на нього майже до неприбуткових.

"Приходять нові партії газу, законтрактованого раніше, а ще не продано пальне з колишньої партії, – каже Артем Куюн. – Тому клієнтів стимулюють ціною, щоб купували більше. Зараз обґрунтована ціна газу – 10,30-10,40 грн/л, а є мережі, де він коштує навіть 9,45-9,60 грн/л".

Що може змінитися за тиждень

Сергій Куюн говорить, що багато чого залежатиме від того, чи ухвалить Рада кілька важливих "антидефолтних" законів.

"Від ухвалення цих законів залежить допомога Україні МВФ і стабілізація курсу гривні, – роз'яснив Куюн. – Якщо їх не ухвалити, гривня девальвує, а з нею "полетять за хмари" ціни на імпортні товари, зокрема, на пальне. За нашими розрахунками, при нинішньому курсі 28 гривень за долар ще є потенціал для зниження цін на нафтопродукти в розмірі 1-2 грн/л. При курсі 30 настане рівновага. Якщо піде вище, підвищення цін на АЗС не уникнути навіть при тих мінімальних рівнях цін на нафту в світі".

Геннадій Рябцев також говорить, що поки темпи зниження цін на нафтопродукти в опті перевищують темпи девальвації гривні. Більш того, вчора гривня навіть трохи зміцнилася. Тому, за його прогнозом, на тижні пальне продовжить дешевшати, але не так стрімко – на 20-30 коп./літр, і то не у всіх мережах. Також він говорить, що може бути тимчасове закриття невеликих АЗС в регіонах або перехід їх в тіньовий сектор. Що обов'язково позначиться на якості нафтопродуктів.

Артем Куюн також прогнозує подальше невелике здешевлення газу через тривале зниження попиту.

"Виникла парадоксальна ситуація: якщо раніше газ спершу дешевшав в опті, потім в роздробі, то зараз для стимулювання продажів в роздрібній торгівлі, ціни знижуються в розрахунку на майбутнє здешевлення", – зазначив експерт.

Отже, подальша доля ринку нафтопродуктів залежить від низки факторів, які наразі не дуже сприятлива для продавців і у найближчий час стануть такими і для покупців пального.

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