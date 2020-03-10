Якщо на АЗС вам змилили неякісне пальне і автомобіль через це зламався – від заправки можна отримати компенсацію. Такий випадок нещодавно стався у Рівненський області.

Рівненський міський суд розглянув справу рівнянина Дениса Давидова, котрий позивався до львівської заправки “Євро Пауер”. Причиною позову стало те, що АЗС надала чоловіку неякісне пальне.

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Суд розглянув докази та виніс рішення: власник заправки відшкодує чоловіку 13 692 гривні завданих збитків та ще 2000 гривень моральної шкоди. Окрім цього підприємець оплатить повну вартість судових витрат – 9621 гривень.

Інцидент трапився у липні 2018 року. Рівнянин заправив свій автомобіль Toyota Camry на львівській АЗС “Євро Пауер”. За “95-й” бензин заплатив 1290,47 гривень. Однак, чоловік не проїхав і 200 метрів, коли автомобіль раптом заглох посеред дороги. Двигун завести так і не вдалось.

Через це чоловік вимушений був зупиняти попутки, аби довезти автомобіль до найближчого сервісного центру на ремонт. Після проведення діагностики стало зрозуміло, що причиною поломки стало саме неякісне пальне. Тоді рівнянин подав на АЗС до суду.

Суд визнав відповідача – представника заправки – винним та зобов’язав його сплатити в загальному обсязі близько 25 тисяч гривень завданих збитків.

Що робити у випадку, коли заправка продала вам неякісне пальне пояснює керуючий партнер адвокатського об’єднання «Калька і Луцик», Луцик Ольга:

– Після купівлі пального на АЗС в жодному разі не слід викидати чеків (квитанцій). Якщо стала очевидною несправність автомобіля чи автомобіль взагалі заглох після того як водій почав рух, заправивши авто на АЗС, про даний факт слід повідомити керівництво цієї заправки, зафіксувавши даний факт в письмовому вигляді.

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При цьому необхідно взяти у порожню чисту ємкість зразок із відповідної колонки, де було заправлено автомобіль, належним чином опломбувавши дану ємкість з підписами працівників АЗС. Викликати евакуатор та доставити автомобіль до сервісного центру.

Про даний факт в обов’язковому порядку слід повідомити власника АЗС (у письмовому вигляді: листом з повідомленням про отримання/з описом вкладення), з проханням направити представника від власника АЗС з метою належного фіксування зливу палива з автомобіля (з оформленням акту) в сервісному центрі, де перебуватиме несправний автомобіль.

Належним чином опломбувавши ємкості з паливом (з підписами учасників процесу зливу палива та печаткою сервісного центру), надати дані ємкості для проведення фізико-хімічного експертного дослідження нафтопродуктів.

У випадку якщо висновком експертного дослідження підтверджено причину поломки автомобіля через неякісне (дефектне) пальне, після проведення ремонту автомобіля, необхідно звернутися з вимогою про відшкодування завданої шкоди до власника АЗС, що не є обов’язковим (досудове урегулюванням конфліктної ситуації).

Вимога (позовна заява) повинна бути підтверджена належними та допустимими доказами: актами, договором із сервісним центром, актом виконаних робіт і рахунок за ремонт автомобіля, висновком експертного дослідження, і що найголовніше: чеками, квитанціями щодо придбання неякісного пального, за проведення експертизи, за ремонт автомобіля чи підтверджуючі документи будь-яких інших пов’язаних витрат, понесених власником автомобіля.

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