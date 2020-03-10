Новий Кабінет міністрів Шмигаля вже приступив до виконання своїх обов'язків. Природно, новоспечені міністри вже опублікували свої електронні декларації та ми змогли вивчити їх авто.
У деяких членів уряду автопарк вельми цікавий, та й взагалі автомобілів вони задекларували більше, ніж попередники.
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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль
Глава уряду не задекларував авто, але у його дружини є Land Rover Discovery Sport 2016 року.
Land Rover Discovery Sport
Віце-прем'єр, міністр реінтеграції Олексій Резніков
У Олексія Резнікова непоганий гараж - Audi A8 2012 року, пікап Volkswagen Amarok 2009 року і Porsche Boxster 2003. А ще у нього є баггі Kawasaki Teryx UTV, квадроцикл Kawasaki Brute Force та причіп Tiki-Trailer.
Audi A8
Volkswagen Amarok
Porsche Boxster
Крім того, в декларацію внесено Mini Cooper Countryman Юлії Зорій, з якою проживає віце-прем'єр.
Mini Cooper Countryman
Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов
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У Олексія Чернишова також чималий автопарк. Він володіє Range Rover Autobiography 2018 року і Mercedes-Benz S500 4Matic 2010 року, а у його дружини є ще один Range Rover 2010 і Skoda Octavia A5.
Range Rover Autobiography
Mercedes-Benz S500
Міністр оборони Андрій Таран
Глава Міноборони задекларував Buick LaCrosse 2013 року, а у його дружини є Infiniti G35 2007 року і Mercedes A170 2001.
Buick LaCrosse
Infiniti G35
Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт
Вадим Гутцайт володіє Toyota Corolla 2017 року і безкоштовно користується Mercedes ML250 2015 року, а на його дружину зареєстрований Lexus RX200T 2016.
Toyota Corolla
Mercedes ML250
Міністр соціальної політики Марина Лазебна
Єдина жінка в нинішньому уряді внесла в декларацію Audi Q7 2017 року чоловіка і Lexus RX200T 2017 сина.
Audi Q7
Міністр у справах ветеранів Сергій Бессараб
Сергій Бессараб вказав в декларації свій седан Toyota Camry 2007 року і Mitsubishi Pajero 2008 дружини.
Toyota Camry
Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов
У декларації Олега Немчинова - гібрид Chevrolet Volt 2012 року, а також “Запорожець” ЗАЗ 968А 1979 року випуску, яким він володіє спільно з матір'ю.
Chevrolet Volt
ЗАЗ 968
Міністр фінансів Ігор Уманський
Глава Мінфіну задекларував Mercedes-Benz S500L 4Matic 2010 року, зареєстрований на його дружину.
Міністр юстиції Денис Малюська
У спільному володінні Дениса Малюська і його дружини - мінівен Mazda 5 2008 року.
Mazda 5
Міністр інфраструктури Владислав Криклій
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Владислав Криклій володіє компактним Smart Fortwo 2017 року.
Smart Fortwo
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба
У декларації Дмитра Кулеби - купе-кабріолет Peugeot 206 CC 2002 року.
Peugeot 206 CC
Решта міністрів не задекларували транспортні засоби. Крім того, слід зазначити, що кілька посад в уряді поки залишаються вакантними.
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