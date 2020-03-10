Новий Кабінет міністрів Шмигаля вже приступив до виконання своїх обов'язків. Природно, новоспечені міністри вже опублікували свої електронні декларації та ми змогли вивчити їх авто.

У деяких членів уряду автопарк вельми цікавий, та й взагалі автомобілів вони задекларували більше, ніж попередники.

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль

Глава уряду не задекларував авто, але у його дружини є Land Rover Discovery Sport 2016 року.

Land Rover Discovery Sport

Віце-прем'єр, міністр реінтеграції Олексій Резніков

У Олексія Резнікова непоганий гараж - Audi A8 2012 року, пікап Volkswagen Amarok 2009 року і Porsche Boxster 2003. А ще у нього є баггі Kawasaki Teryx UTV, квадроцикл Kawasaki Brute Force та причіп Tiki-Trailer.

Audi A8

Volkswagen Amarok

Porsche Boxster

Крім того, в декларацію внесено Mini Cooper Countryman Юлії Зорій, з якою проживає віце-прем'єр.

Mini Cooper Countryman

Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов

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У Олексія Чернишова також чималий автопарк. Він володіє Range Rover Autobiography 2018 року і Mercedes-Benz S500 4Matic 2010 року, а у його дружини є ще один Range Rover 2010 і Skoda Octavia A5.

Range Rover Autobiography

Mercedes-Benz S500

Міністр оборони Андрій Таран

Глава Міноборони задекларував Buick LaCrosse 2013 року, а у його дружини є Infiniti G35 2007 року і Mercedes A170 2001.

Buick LaCrosse

Infiniti G35

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт

Вадим Гутцайт володіє Toyota Corolla 2017 року і безкоштовно користується Mercedes ML250 2015 року, а на його дружину зареєстрований Lexus RX200T 2016.

Toyota Corolla

Mercedes ML250

Міністр соціальної політики Марина Лазебна

Єдина жінка в нинішньому уряді внесла в декларацію Audi Q7 2017 року чоловіка і Lexus RX200T 2017 сина.

Audi Q7

Міністр у справах ветеранів Сергій Бессараб

Сергій Бессараб вказав в декларації свій седан Toyota Camry 2007 року і Mitsubishi Pajero 2008 дружини.

Toyota Camry

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов

У декларації Олега Немчинова - гібрид Chevrolet Volt 2012 року, а також “Запорожець” ЗАЗ 968А 1979 року випуску, яким він володіє спільно з матір'ю.

Chevrolet Volt

ЗАЗ 968

Міністр фінансів Ігор Уманський

Глава Мінфіну задекларував Mercedes-Benz S500L 4Matic 2010 року, зареєстрований на його дружину.

Міністр юстиції Денис Малюська

У спільному володінні Дениса Малюська і його дружини - мінівен Mazda 5 2008 року.

Mazda 5

Міністр інфраструктури Владислав Криклій

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Владислав Криклій володіє компактним Smart Fortwo 2017 року.

Smart Fortwo

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба

У декларації Дмитра Кулеби - купе-кабріолет Peugeot 206 CC 2002 року.

Peugeot 206 CC

Решта міністрів не задекларували транспортні засоби. Крім того, слід зазначити, що кілька посад в уряді поки залишаються вакантними.

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