Новый Кабинет министров Шмыгаля уже приступил к исполнению своих обязанностей. Естественно, новоиспеченные министры уже опубликовали свои электронные декларации и мы смогли изучить их авто.
У некоторых членов правительства автопарк весьма интересный, да и вообще автомобилей они задекларировали больше, чем предшественники.
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Премьер-министр Денис Шмыгаль
Глава правительства не задекларировал авто, но у его жены есть Land Rover Discovery Sport 2016 года.
Land Rover Discovery Sport
Вице-премьер, министр реинтеграции Алексей Резников
У Алексея Резникова неплохой гараж – Audi A8 2012 года, пикап Volkswagen Amarok 2009 года и Porsche Boxster 2003 А еще у него есть багги Kawasaki Teryx UTV, квадроцикл Kawasaki Brute Force и прицеп Tiki-Trailer.
Audi A8
Volkswagen Amarok
Porsche Boxster
Кроме того, в декларацию внесены Mini Cooper Countryman Юлии Зорий, с которой проживает вице-премьер.
Mini Cooper Countryman
Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев
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У Алексея Чернышева также большой автопарк. Он владеет Range Rover Autobiography 2018 года и Mercedes-Benz S500 4Matic 2010 года, а у его жены есть еще один Range Rover 2010 и Skoda Octavia A5.
Range Rover Autobiography
Mercedes-Benz S500
Министр обороны Андрей Таран
Глава Минобороны задекларировал Buick LaCrosse 2013 года, а у его жены есть Infiniti G35 2007 года и Mercedes A170 2001.
Buick LaCrosse
Infiniti G35
Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт
Вадим Гутцайт владеет Toyota Corolla 2017 года и бесплатно пользуется Mercedes ML250 2015 года, а на его жену зарегистрирован Lexus RX200T 2016.
Toyota Corolla
Mercedes ML250
Министр социальной политики Марина Лазебная
Единственная женщина в нынешнем правительстве внесла в декларацию Audi Q7 2017 года супруга и Lexus RX200T 2017 сына.
Audi Q7
Министр по делам ветеранов Сергей Бессараб
Сергей Бессараб указал в декларации свой седан Toyota Camry 2007 года и Mitsubishi Pajero 2008 жены.
Toyota Camry
Министр Кабинета министров Олег Немчинов
В декларации Олега Немчинова – гибрид Chevrolet Volt 2012 года, а также Запорожец ЗАЗ 968А 1979 года выпуска, которым он владеет совместно с матерью.
Chevrolet Volt
ЗАЗ 968
Министр финансов Игорь Уманский
Глава Минфина задекларировал Mercedes-Benz S500L 4Matic 2010 года, который зарегистрирован на его жену.
Министр юстиции Денис Малюська
В совместном владении Дениса Малюськи и его жены – минивэн Mazda 5 2008 года.
Mazda 5
Министр инфраструктуры Владислав Криклий
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Владислав Криклий владеет компактным Smart Fortwo 2017 года.
Smart Fortwo
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба
В декларации Дмитрия Кулебы – купе-кабриолет Peugeot 206 CC 2002 года.
Peugeot 206 CC
Остальные министры не задекларировали транспортные средства. Кроме того, следует отметить, что ряд должностей в правительстве пока остаются вакантными.
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