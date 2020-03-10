Новый Кабинет министров Шмыгаля уже приступил к исполнению своих обязанностей. Естественно, новоиспеченные министры уже опубликовали свои электронные декларации и мы смогли изучить их авто.

У некоторых членов правительства автопарк весьма интересный, да и вообще автомобилей они задекларировали больше, чем предшественники.

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Премьер-министр Денис Шмыгаль

Глава правительства не задекларировал авто, но у его жены есть Land Rover Discovery Sport 2016 года.

Land Rover Discovery Sport

Вице-премьер, министр реинтеграции Алексей Резников

У Алексея Резникова неплохой гараж – Audi A8 2012 года, пикап Volkswagen Amarok 2009 года и Porsche Boxster 2003 А еще у него есть багги Kawasaki Teryx UTV, квадроцикл Kawasaki Brute Force и прицеп Tiki-Trailer.

Audi A8



Volkswagen Amarok

Porsche Boxster

Кроме того, в декларацию внесены Mini Cooper Countryman Юлии Зорий, с которой проживает вице-премьер.

Mini Cooper Countryman

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев

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У Алексея Чернышева также большой автопарк. Он владеет Range Rover Autobiography 2018 года и Mercedes-Benz S500 4Matic 2010 года, а у его жены есть еще один Range Rover 2010 и Skoda Octavia A5.

Range Rover Autobiography

Mercedes-Benz S500

Министр обороны Андрей Таран

Глава Минобороны задекларировал Buick LaCrosse 2013 года, а у его жены есть Infiniti G35 2007 года и Mercedes A170 2001.

Buick LaCrosse

Infiniti G35

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт

Вадим Гутцайт владеет Toyota Corolla 2017 года и бесплатно пользуется Mercedes ML250 2015 года, а на его жену зарегистрирован Lexus RX200T 2016.

Toyota Corolla

Mercedes ML250

Министр социальной политики Марина Лазебная

Единственная женщина в нынешнем правительстве внесла в декларацию Audi Q7 2017 года супруга и Lexus RX200T 2017 сына.

Audi Q7

Министр по делам ветеранов Сергей Бессараб

Сергей Бессараб указал в декларации свой седан Toyota Camry 2007 года и Mitsubishi Pajero 2008 жены.

Toyota Camry

Министр Кабинета министров Олег Немчинов

В декларации Олега Немчинова – гибрид Chevrolet Volt 2012 года, а также Запорожец ЗАЗ 968А 1979 года выпуска, которым он владеет совместно с матерью.

Chevrolet Volt



ЗАЗ 968

Министр финансов Игорь Уманский

Глава Минфина задекларировал Mercedes-Benz S500L 4Matic 2010 года, который зарегистрирован на его жену.

Министр юстиции Денис Малюська

В совместном владении Дениса Малюськи и его жены – минивэн Mazda 5 2008 года.

Mazda 5

Министр инфраструктуры Владислав Криклий

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Владислав Криклий владеет компактным Smart Fortwo 2017 года.

Smart Fortwo

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

В декларации Дмитрия Кулебы – купе-кабриолет Peugeot 206 CC 2002 года.

Peugeot 206 CC

Остальные министры не задекларировали транспортные средства. Кроме того, следует отметить, что ряд должностей в правительстве пока остаются вакантными.

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