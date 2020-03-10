Если на АЗС вам залили некачественное топливо и автомобиль из-за этого сломался – от заправки можно получить компенсацию. Такой случай недавно произошел в Ровненской области.

Ровенский городской суд рассмотрел дело жителя Ровно Дениса Давыдова, который судился с львовской заправки "Евро Пауэр". Причиной иска стало то, что АЗС предоставила мужчине некачественное топливо.

Читайте также: Какими авто владеют новые украинские министры

Суд рассмотрел доказательства и вынес решение: владелец заправки возместит мужчине 13 692 гривны нанесенного ущерба и еще 2 тысячи гривен морального ущерба. Кроме этого предприниматель оплатит полную стоимость судебных расходов – 9 621 гривен.

Инцидент произошел в июле 2018 года. Житель заправил свой автомобиль Toyota Camry на львовской АЗС "Евро Пауэр". За "95-й" бензин заплатил 1290,47 гривен. Однако, мужчина не проехал и 200 метров, когда автомобиль вдруг заглох посреди дороги. Двигатель завести так и не удалось.

Из-за этого мужчина вынужден был останавливать попутки, чтобы довезти автомобиль до ближайшего сервисного центра на ремонт. После проведения диагностики стало ясно, что причиной поломки стало именно некачественное топливо. Тогда житель подал на АЗС в суд.

Суд признал ответчика – представителя заправки – виновным и обязал его оплатить в общем объеме около 25 тысяч гривен нанесенного ущерба.

Что делать в случае, когда заправка продала вам некачественное топливо, объясняет управляющий партнер адвокатского объединения “Калька и Луцик”, Луцик Ольга:

– После покупки топлива на АЗС ни в коем случае не следует выбрасывать чеки (квитанции). Если стала очевидной неисправности автомобиля или автомобиль вообще заглох после того, как водитель начал движение, заправив авто на АЗС, о данном факте следует уведомить руководство этой заправки, зафиксировав этот факт в письменном виде.

Читайте также: Украинцы перестали регистрировать ГБО

При этом необходимо взять в пустую чистую емкость образец с соответствующей колонки, где был заправлен автомобиль, должным образом опломбировав данную емкость с подписями работников АЗС. Вызвать эвакуатор и доставить автомобиль в сервисный центр.

О данном факте в обязательном порядке следует сообщить владельца АЗС (в письменном виде: письмом с уведомлением о получении/с описью вложения) с просьбой направить представителя от владельца АЗС с целью надлежащего фиксирования слива топлива из автомобиля (с оформлением акта) в сервисном центре, где будет находиться неисправный автомобиль.

Должным образом опломбировав емкости с топливом (с подписями участников процесса слива топлива и печатью сервисного центра), предоставить данные емкости для проведения физико-химического экспертного исследования нефтепродуктов.

В случае, если выводом экспертного исследования подтверждено причину поломки автомобиля из-за некачественного (дефектного) горючего, после проведения ремонта автомобиля необходимо обратиться с требованием о возмещении ущерба к владельцу АЗС, что не является обязательным (досудебное урегулирование конфликтной ситуации).

Требование (исковое заявление) должно быть подтверждено надлежащими и допустимыми доказательствами: актами, договором с сервисным центром, актом выполненных работ, счетом за ремонт автомобиля, заключением экспертного исследования и самое главное: чеками, квитанциями за приобретение некачественного топлива, за проведение экспертизы, по ремонту автомобиля или подтверждающие документы любых других связанных затрат, понесенных владельцем автомобиля.

Читайте также: Министр инфраструктуры рассказал о возвращении техосмотра: видео​​​​​​​