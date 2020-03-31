Рынок топлива в Украине на грани срыва. Эксперты говорят о резком снижении продаж топлива и возникшей жесткой конкуренции среди трейдеров

Нефтепродукты в Украине продолжают дешеветь. На прошлой неделе состоялся настоящий обвал цен: в среднем они упали почти на гривну за литр, а в некоторых регионах и больше. Эксперты говорят, что способствовали этому два фактора: нефть стремительно дешевеет в мире, и потребление топлива в Украине стремительно падает. А препятствовал третий фактор – девальвация гривны. Но пока тренд снижения цен на нефть перевешивает тренд снижения курса гривны.

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Какие тенденции ожидать на этой неделе, рассказали наши эксперты: директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, заместитель директора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев и аналитик рынка сжиженного газа Артем Куюн.

Что изменилось за неделю

Розничная цена топлива все больше отдаляется от индикативной, не больше $ 1,1 за литр бензина А-95, достигнутой в начале года в результате договоренностей президента Владимира Зеленского и крупнейших трейдеров. Сейчас литр А-95 стоит 0,90 $/л (минус 4 цента), ДТ – 0,88 $/л (минус 5 центов).

При этом разница в цене между самыми высокими и самыми низкими ценами в зависимости от региона, уменьшилась относительно бензинов и дизтоплива и не изменилась относительно автогаза.

Анализ ситуации на рынке

Все эксперты говорят, что уже третью неделю ситуация на оптовом рынке не меняется. Продолжается противостояние двух трендов: положительного – удешевление нефти на мировом рынке, и отрицательных – девальвации гривны в Украине и падения продаж в связи с карантином.

Напомним, в Украине около 80% моторных топлив нефтепродуктов импортируется, поэтому для нас очень чувствительны колебания стоимости как нефти, так и гривны.

Все больший вес набирает падение продаж топлива в розницу. Как рассказал Сергей Куюн, возглавляемая им "Консалтинговая группа" А-95 "заказала специалистам из социологической компании Factum Group исследование среди потребителей топливного рынка.

По данным социологического опроса, проведенного во всех городах Украины с населением более 50 тыс. человек, 46,4% опрошенных респондентов сократили, в том числе 8,3% вовсе прекратили, заправлять личные автомобили из-за введенного в стране карантина. Это, по мнению эксперта, стало важным фактором, который подтолкнул стоимость топлива вниз.

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"Ситуация на рынке сложная и имеет все предпосылки к углублению, – констатировал Сергей Куюн. Расходы растут, а объемы продаж падают. Кроме стандартных затрат, самой большой статьей которых является зарплата персонала, добавились расходы на транспорт для сотрудников, протикарантинные меры (закупка масок, дезинфекторов). Резервы еще есть, но реализация продолжает падать, в апреле рынок ожидает сокращение на 40-50%".

Геннадий Рябцев вообще пессимистичен. Он утверждает, что трейдеры на грани паники, поскольку "проливы" (объемы продаж) сокращаются гораздо быстрее, чем планировалось.

"Наибольшее падение – на уровне регионов: Нет автобусных перевозок, многие из тех, кто ездил на работу своим транспортом, пошли в неоплачиваемый отпуск, рынки закрыты, а значит – нет притока покупателей из окрестных сел, – анализирует Рябцев. – Все это привело к тому , что среди АЗС возникла жесткая конкуренция. Чтобы стимулировать спрос и удержать лояльных клиентов, трейдеры наперегонки снижают цены".

По словам Артема Куюна, из-за падения продаж газа в рознице много заправок были вынуждены снизить цены на него почти до неприбыльных.

"Приходят новые партии газа, законтрактованного ранее, а еще не продано топливо с бывшей партии, – говорит Артем Куюн. – Поэтому клиентов стимулируют цене, чтобы покупали больше. Сейчас обоснованная цена газа – 10,30-10,40 грн/л, а есть сети, где он стоит даже 9,45-9,60 грн/л".

Что может измениться за неделю

Сергей Куюн говорит, что многое будет зависеть от того, примет ли Рада несколько важных "антидефолтных" законов.

"От принятия этих законов зависит помощь Украине МВФ и стабилизация курса гривны, – разъяснил Куюн. – Если их не принять, гривна девальвирует, а с ней "полетят за облака" цены на импортные товары, в частности, на топливо. По нашим расчетам при нынешнем курсе 28 гривен за доллар еще есть потенциал для снижения цен на нефтепродукты в размере 1-2 грн/л. При курсе 30 наступит равновесие. Если пойдет выше, повышение цен на АЗС не избежать даже при тех минимальных уровнях цен на нефть в мире".

Геннадий Рябцев также говорит, что пока темпы снижения цен на нефтепродукты в опте превышают темпы девальвации гривны. Более того, вчера гривна даже немного укрепилась. Поэтому, по его прогнозу, на неделе топливо продолжит дешеветь, но не так стремительно – на 20-30 коп/литр, и то не во всех сетях. Также он говорит, что может быть временное закрытие небольших АЗС в регионах или переход их в теневой сектор. Что обязательно скажется на качестве нефтепродуктов.

Артем Куюн также прогнозирует дальнейшее небольшое удешевление газа из-за длительного снижения спроса.

"Возникла парадоксальная ситуация: если раньше газ сначала дешевел в опте, затем в рознице, то сейчас для стимулирования продаж в розничной торговле, цены снижаются в расчете на будущее удешевление", – отметил эксперт.

Итак, дальнейшая судьба рынка зависит от ряда факторов, которые пока не очень благоприятные для продавцов и в ближайшее время станут такими и для покупателей горючего.

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