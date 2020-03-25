Цены на нефть растут третью сессию подряд. Драйвером стал рост финансовых рынков в надежде на то, что Вашингтон вскоре утвердит пакет финансовой помощи, направленный на смягчение экономических последствий пандемии коронавируса.

Стоимость барреля майской нефти Brent 25 марта в 8:31 по Киеву составила $ 27,93 (+2,87%). Баррель майской нефти WTI торговался по $ 24,91 (+3,75%). Предыдущие торги по стандартам завершились на уровне $ 27,15 и $ 24,01 соответственно.

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Конгресс США 25 марта может проголосовать за пакет антикризисных мер стоимостью $ 2 трн. Ранее республиканцы и демократы заявили, что они близки к соглашению. Это усилило оптимизм инвесторов и вызвало всплеск котировок на фондовых рынках.

Тем не менее, спрос на нефтепродукты, особенно авиакеросин, падает во всем мире, так как все больше правительств объявляют о национальных блокировках для сдерживания распространения коронавируса, что ограничивает рост цен на нефть.

Между тем цены на европейских АЗС упали на 6%. В Украине – на 7%. Розничные цены бензина А-95 и дизельного топлива в странах Европейского союза уже снизились в среднем на 6% или на 8-9 евроцентов за литр. Об этом свидетельствуют еженедельные статистические данные Европейской комиссии (ЕК).

Средняя розничная цена бензина и ДТ в Украине снизилась на 7,2–7,3% (на 7 евроцентов / л), до € 0,91 / л и € 0,89 / л соответственно. Основной причиной такого снижения является обесценивание украинской национальной валюты.

Ранее сообщалось, что объем розничной реализации топлива на АЗС в первую неделю карантина в Украине снизился на 15–20%, по оценкам крупнейших операторов. В апреле снижение может составить 40–50%. По мнению экспертов "Консалтинговой группы А-95”, это будет иметь сильное влияние на ценообразование, поскольку в условиях падения продаж эксплуатационные расходы автозаправочных станций сильно выросли в связи с карантином.

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